El extraño ingrediente que le da nombre a la Coca-Cola

Es el refresco más popular en el mundo pero... ¿Qué ingrediente le dio el nombre? ? En su forma original (y en algunas recetas modernas), la Coca-Cola se obtenía de un ingrediente específico que tiene sus raíces en el mundo natural. No nos referimos a la canela o a la nuez moscada ni a ninguna otra especia, sino a la nuez de kola. De primeras, la nuez de kola es bastante amarga, pero contiene una dulzura natural, además de cafeína. Procede del árbol de kola, que crece principalmente en África Occidental y en zonas de Latinoamérica. La planta suele nacer en áreas tropicales y produce grandes vainas, similares a las del cacao que alojan ahí a la semilla. De primeras, la nuez de kola es bastante amarga, pero contiene una dulzura natural, además de cafeína. Procede del árbol de kola, que crece principalmente en África Occidental y en zonas de Latinoamérica. La planta suele nacer en áreas tropicales y produce grandes vainas, similares a las del cacao que alojan ahí a la semilla. En Nigeria, la nuez de kola es una parte esencial de la cultura. De acuerdo con el libro Words are Sweet: Igbo Stories and Storytelling, se trata del mayor símbolo de hospitalidad. Suele regalarse a los invitados de una casa como muestra de que son bienvenidos. Las nueces se rompen delante de los invitados y se les dan para masticar

