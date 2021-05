El escándalo de Joe Biden en 1988 que puso fin a su campaña presidencial

La campaña presidencial de Joe Biden en 1988 apenas duró tres meses, luego que el candidato fuera acusado de plagio y optara por retirar su candidatura al verse envuelto en el escándalo.

Aquella ocasión sería la primera candidatura presidencial de Joe Biden, que aunque se veía muy prometedora resultó ser un verdadero fracaso.

Biden había estado en las listas de vigilancia presidenciales durante años en ese momento. Cuando fue elegido para el Senado en 1972, ya era visto como material de la Casa Blanca. La presentación de TIME del día de las elecciones de ese año señaló el extraordinario entusiasmo que rodeaba su campaña en el Senado, e indicó que tendría la edad suficiente para postularse para presidente en 1976, aunque solo fue por 61 días durante la campaña presidencial de Joe Biden en 1988.

Él reflexionó la idea en los años que siguieron. Cuando declaró su candidatura a la presidencia, el 9 de junio de 1987, había estado en el Senado durante más de una década, aunque su edad, ahora vista por algunos como una debilidad , seguía siendo uno de sus puntos fuertes.

Sin embargo la primera campaña de Biden se descarriló bastante rápido en septiembre de 1987 después de un escándalo de plagio pues él había pronunciado casi literalmente, un discurso pronunciado originalmente por un político británico sin darle crédito. Decadas después Joe Biden finalmente se convirtió en el presidente No. 46 de Estados Unidos.

Joe Biden campaña presidencial de 1988

Joe Biden en 1988 era uno de los favoritos en la campaña presidencial

La campaña presidencial de Joe Biden en 1988 fue bastante breve, pero llena de escándalos, giros inesperados y sin duda grandes lecciones para el ahora presidente de Estados Unidos.

En aquel entonces, el presidente Ronald Reagan había ganado dos elecciones presidenciales y el campo demócrata se enfrentaba a una carrera bastante abierta. Los siete principales contendientes fueron apodados los Siete Enanitos. La falta de un favorito parecía una gran oportunidad para Joe Biden en 1988.

El entonces senador de 44 años era excelente para dar discursos inspiradores y la gente se sentía atraída por su energía juvenil. Su puesto en el Senado le ofreció la oportunidad de demostrar su habilidad. En particular, como Biden presidía el Comité Judicial, esperaba ganar más atención nacional durante el debate con el polarizado conservador nominado a la Corte Suprema, Robert Bork. Pero Joe Biden en 1988 no tuvo la oportunidad de brillar durante las audiencias de Bork de la manera que esperaba.

Unos días antes de que comenzaran, apareció un video que unía imágenes del líder del Partido Laborista del Reino Unido, Neil Kinnock, dando un discurso y a Biden claramente pronunciando las mismas palabras de Kinnock en la Feria Estatal de Iowa sin atribución. Más ejemplos de atribuciones erróneas salieron a la luz y el escándalo de plagio se volvió más memorable que su liderazgo durante la audiencia de confirmación de Bork. Su boca, o mejor dicho, lo que no dijo, lo metió en problemas nuevamente.

Joe Biden acusado de plagio

Para su campaña presidencial Joe Biden en 1988 fue acusado de plagio

Los incidentes de plagio tanto en la campaña electoral de Joe Biden en 1988 como durante su tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse se convirtieron en algunos de los problemas finales que persiguieron a Biden antes de que finalmente suspendiera su tambaleante campaña.

Durante su fallida carrera en 1988, Biden pronunció partes de un discurso del diputado laborista del Reino Unido, Neil Kinnock. La reportera del New York Times, Maureen Dowd, informó sobre el fiasco en septiembre de 1987.

Durante un evento en la Feria Estatal de Iowa, Biden imitó partes enteras del discurso de Kinnock de principios de año. En un momento, Biden repitió la línea de que él fue el primero "en mil generaciones" en graduarse de la universidad, haciendo un gesto a su esposa exactamente de la misma manera que lo hizo Kinnock, mientras también decía la misma línea sobre su educación y linaje.

Biden reconocería más tarde que, de hecho, tenía parientes que asistieron a la universidad, lo que contrasta directamente con las líneas de Kinnock. Como informó Dowd, el personal de Biden estaba a la defensiva ante las acusaciones de plagio flagrante. Sin embargo, Biden se retiró de la carrera a finales de mes.

Según otro artículo de 1987 en The Times, Biden reconoció haber plagiado una revista de revisión de leyes para un artículo durante la facultad de derecho y pidió a los administradores de la escuela que no fueran expulsados. Pero Biden también dijo que cometió un error en el proceso de citación.

"Mi intención no era engañar a nadie", escribió Biden en ese momento. "Porque si lo fuera, no habría sido tan descarado".

El fin de la campaña presidencial de Joe Biden en 1988

Biden retiró su candidatura el 24 de septiembre de 1987

El "golpe final" para la campaña de Joe Biden en 1988 se produjo cuando Newsweek descubrió imágenes de C-SPAN de Biden relatando sus logros académicos, donde incluso decía que se graduó entre los promedios de enmedio de su facultad de derecho, cuando en realidad ocupaba el puesto 76 de 85.

Biden anunció que se retiraría de la carrera el 24 de septiembre de 1987. Para equilibrar las cosas, Biden más tarde le dio a Kinnock en broma algunos de sus discursos para que los usara "con o sin atribución" durante un viaje a Europa en enero de 1988.

Años más tarde, en sus memorias de 2008 Promises to Keep: On Life and Politics, el presidente de Estados Unidos escribió que el escándalo de plagio fue culpa suya. "Cuando dejé de intentar explicarle a todo el mundo y lo pensé bien, la culpa recayó totalmente en mí", escribió . "Quizás los reporteros que viajaban conmigo me habían visto darle crédito a Kinnock una y otra vez, pero fue Joe Biden quien olvidó darle crédito a Kinnock en el debate de la Feria Estatal".

Más tarde se reveló que el video del ataque de Kinnock provenía de la campaña de uno de los principales oponentes de Joe Biden en 1988, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.