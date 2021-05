El emotivo discurso de Joe Biden en los Oscar 2016 ¿Qué dijo?

La extraña aparición de Joe Biden en los Oscar del 2016 fue todo un acontecimiento en Hollywood que muchos fanáticos del cine siguen recordando aún varios años después, cuando el demócrata se ha convertido en el presidente de los Estados Unidos.

Si ya de por sí era relativamente extraño ver a un político en una ceremonia de premiación de la Academia, fue aún más el hecho de que en ese momento Biden era todavía el vicepresidente de la administración de Barack Obama, a unos meses de las elecciones en las que resultó ganador Donald Trump.

Su aparición fue cubierta por prácticamente todos los medios de entretenimiento por aquella época, justo un año antes de la aparición del movimiento #MeToo en redes sociales. Antes de continuar, asegúrate de visitar la lista de ganadores de los Oscar 2021.

¿Cómo llegó Joe Biden a la premiación?

El ahora presidente de los Estados Unidos hizo una inusual aparición ante las estrellas de Hollywood.

Biden llegó al evento en calidad de invitado, y su participación se limitó a presentar el acto musical de su ya conocida aliada, Lady Gaga, quien ese año estuvo nominada a la mejor canción original por “Till It Happens to You”, su trabajo en la banda sonora del documental “The Hunting Ground”, sobre abusos sexuales en residencias estudiantiles.

Biden, quien asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, demostró su habilidad política y utilizó su discurso en los Oscars para hablar sobre el sensible tema del abuso sexual contra universitarios, mismo que fue parte de su agenda desde que tomó posesión del cargo de vicepresidente en 2012.

La Verdad Noticias recuerda este importante momento y las palabras que dijo Biden en aquella entrega de premios de 2016.

El discurso de Joe Biden en los Oscar

Biden habló sobre las denuncias de abuso sexual en campus universitarios.

Antes de Biden, la primera dama Michelle Obama había dado un breve discurso cuando presentó la terna a mejor película un año antes en una transmisión vía satélite, pero el discurso de Biden fue nuevo: habló en vivo y en persona.

“A pesar del progreso significativo en los últimos años, demasiadas mujeres y hombres dentro y fuera de los campus universitarios siguen siendo víctimas de abuso sexual”, dijo Biden al iniciar su discurso.

"Esta noche, les pido que se unan a millones de estadounidenses, incluido yo, el presidente Obama, los miles de estudiantes que he conocido en los campus universitarios y los artistas aquí esta noche para hacer el compromiso", dijo Biden, refiriéndose a un compromiso distintivo en ItsOnUs.org, su campaña para crear conciencia sobre el problema.

Aunque la canción de Lady Gaga terminó perdiendo contra “Writing’s on the Wall” de Sam Smith y Jimmy Napes para James Bond, las palabras del vicepresidente quedaron marcadas en los anales de la prestigiosa ceremonia Recordabas la aparición de Joe Biden en los Oscar?

