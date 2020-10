El emblemático helicóptero Sikorsky S-76B de Donald Trump está a la venta.

El helicóptero más emblemático del presidente de Estados Unidos, ya está a la venta. A través de imágenes del Sikorsky S-76B despojado del gran “TRUMP” en letras blancas en el brazo de la cola, se muestra que todavía tiene su distintivo esquema de pintura de la Organización Trump de negro sobre blanco con líneas rojas y su lujoso interior VIP .

Es la compañía Aero Asset, con sede en Toronto, Canadá, junto con Jet Edge Partners en los Estados Unidos quienes están vendiendo el helicóptero de Donald Trump, el cual lleva todavía el código de registro civil estadounidense N76DT, una clara referencia a su famoso propietario.

La Verdad Noticias informa que el S-76B está en Trenton, Nueva Jersey, esperando a su futuro comprador y cualquier persona que se muestre interesada en el helicóptero tendrá que llamar para preguntar sobre el precio de venta o hacer una oferta dependiendo del caso.

Ya está a la venta el helicóptero S-76B de Donald Trump

Es de recordar que en una historia publicada en el año 2016 por The New York Times, dijo que el helicóptero estaba valuado en aproximadamente $875.000, lo que parece correcto según las composiciones disponibles, pero eso no tiene en cuenta que era propiedad de una estrella de televisión que ahora es el 45° presidente de los Estados Unidos.

Destaca que este S-76B en particular salió de la línea en Sikorsky, que ahora es una divisón de Lockheed Martin, en 1989, dos años después de que el modelo saliera al mercado por primera vez. Este helicóptero N76DT, que también tiene el número de serie 760351, tiene poco menos de 6,260 horas de vuelo.

RECOMENDACIÓN: Donald Trump dice que si no fuera por él habría millones de muertos de Covid-19

Como dato adicional cabe mencionar que los helicópteros de la serie S-76 han sido utilizados por los militares y otras fuerzas de seguridad de EEUU. No obstante, durante mucho tiempo han sido una opción para los millonarios, incluyendo notables empresarios, como Trump y otras celebridades, incluso jefes de estado y realiza, incluida la reina británica Isabel II.

Con información de mundo.sputniknews.com