El embajador de la UE dice que la crisis Rusia-Ucrania ha unificado a Europa

El embajador de la Unión Europea en EE.UU., Stavros Lambrinidis, culpó a Rusia de las tensiones con Ucrania, la Unión Europea y el resto del mundo y dijo que las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, han ayudado a unificar las potencias occidentales.

Aunque la Unión Europea está preparada para una posible invasión rusa de su vecino, el embajador le dijo a CBS News que el continente tiene la esperanza de que Putin no vaya a la guerra.

La crisis Rusia-Ucrania

La crisis Rusia-Ucrania.

"Estamos en una situación muy tensa, y esto no ha cambiado", dijo Lambrinidis al corresponsal jefe de CBS News en Washington, Major Garrett, en "Red and Blue" el miércoles. "Las tropas rusas todavía están allí. Incluso si han eliminado algunas, lo que no se ha verificado, estamos hablando de más de 100.000 tropas".

Lambrinidis dijo que todavía tiene la esperanza de que las tensiones puedan resolverse a través de la diplomacia. “Para nosotros, esto es existencial. Debe entenderse que esto es Europa y Ucrania está en Europa”, dijo.

"Y Rusia no solo está amenazando a Ucrania, sino que, a través de Ucrania, está amenazando el derecho de los países del siglo XXI a ser libres e independientes y a tomar sus propias decisiones. Si ese tipo de asunto tiene éxito, entonces habrá inestabilidad, y la inseguridad y el potencial de guerra no solo en Europa, en el resto del mundo, será mucho mayor", agego.

Ucrania ya se está viendo afectada por la acumulación de tropas de Rusia a lo largo de su frontera. La economía está sufriendo y Ucrania está experimentando ciberataques a gran escala. Los residentes en el país tienen sus maletas empacadas en caso de que necesiten evacuar, según Lambrinidis.

Las acciones de Rusia también han unido a la UE y los EE.UU.

Las acciones de Rusia también han unido a la UE y los EE.UU.

“Esto no es la década de 1940, es 2022, y esto es simplemente inaceptable”, dijo el embajador. Si Rusia eligió la guerra, dijo, conduciría a "un período violento notable para Europa".

Dijo que las acciones de Rusia han acercado a las naciones miembros de la Unión Europea y que están unidas en la planificación de sanciones masivas y coordinadas contra la economía rusa y ciertas personas. Y el embajador dijo que si Rusia les cortara el suministro de energía, la Unión Europea podría pasar el invierno sin los recursos de Rusia.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, las acciones de Putin también han unido a la Unión Europea y los EE.UU., que también acordaron sanciones históricas contra el país en caso de invasión. Lambrinidis dijo que la coordinación entre los dos ha sido "notable".

“Estamos hablando todos los días, casi todos los días, en los niveles más altos… para precisar todas las consecuencias que enfrentará Rusia”, dijo. Como ejemplo, Lambrinidis dijo que Rusia envió una carta a cada miembro de la Unión Europea y, en respuesta, recibió una carta de la Unión Europea y otra de la OTAN.

“Creo que Rusia pensó que podía dividirnos y conquistarnos, y en realidad ha unido a la Unión Europea y la OTAN más de lo que posiblemente lo hayamos hecho antes”, dijo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!