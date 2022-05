El dueño de un restaurante de Texas regala fórmula para bebés

El dueño de un restaurante de Texas regaló latas de fórmula para bebés mientras los padres luchan por encontrar comida para bebés en las tiendas.

"La primera dama que entró estaba tan feliz de tener una lata que simplemente no podía cargarla. Y eso tuvo un efecto espiral. Simplemente no podía verme cargando a nadie. Solo estoy tratando de ayudar a alimentar a algunos". bebés", dijo el propietario del restaurante Our Place, Benji Arslanovski, a " Fox & Friends " .

Our Place está ubicado en Mansfield, Texas, en las afueras de Dallas. Arslanovski compró fórmula para bebés a través de un proveedor con el que trabaja para su restaurante. Repartió "más de 300 latas" y Texas Health of Mansfield ofreció otras 105 latas para donar.

"Si tienes un bebé y lo necesitas, toma una lata", le dijo al presentador Steve Doocy.

Arslanovski dijo que muchas madres y padres están asustados y no saben cómo alimentarán a sus bebés.

"Van a las tiendas, hay estantes vacíos. Entonces, si podemos darles otra vía para retenerlos hasta que lleguen los suministros, nos sentimos bien al respecto".

Los esfuerzos de Arslanovski se producen en medio de la invocación del presidente Biden de la Ley de producción de defensa para abordar la escasez de fórmula para bebés en todo el país.

El comandante en jefe ordenó a su administración que use aviones del Departamento de Defensa para recoger fórmula del extranjero que cumpla con los estándares de salud y seguridad de EE. UU.

El anuncio se produce cuando el suministro de fórmula infantil en todo el país ha disminuido un 40 % desde abril, lo que ha dejado a los padres de recién nacidos desesperados por encontrar alimentos para alimentar a sus bebés. Además, Abbott Laboratories anunció un retiro del mercado de Similac que exacerbó la escasez de fórmula en los últimos meses.

