Después de cuatro días de fuga, Denis Furtado, conocido en Brasil como doctor Bumbum (doctor culo), ha sido arrestado este jueves en Río de Janeiro, acusado de haber causado la muerte de una paciente durante una cirugía estética clandestina en su apartamento. Sin embargo, el médico, durante una rueda de prensa en la comisaría en la que estaba arrestado, se ha declarado inocente y ha asegurado ser víctima de una "injusticia".



Denis Furtado, famoso en las redes sociales como doctor Bumbum, fue arrestado gracias a una denuncia anónima en un centro empresarial de Barra de Tijuca, un rico barrio del oeste de Río, donde había operado a la mujer, Lilian Quezia Calixto, informó la Policía Militar de la ciudad en Twitter. Su madre, acusada de complicidad, también fue detenida.

El doctor Bumbum, el rey de la cirugía estética es detenidos en Brasil



Al médico lo buscaba la policía desde el domingo, acusado de homicidio y asociación criminal. Se trata de un caso que ha tenido una gran repercusión en Brasil, el segundo país con más cirugías plásticas después de Estados Unidos. Las autoridades habían ofrecido 1.000 reales (unos 225 euros) por información sobre el Dr. Bumbum y su madre, Maria da Fátima, de 66 años, también médica.

Tras ser capturado, el médico ha dado una rueda de prensa en la comisaría de Barra da Tijuca, donde ha dicho que la cirugía efectuada a Calixto fue legal y que huyó de las autoridades porque, tras los incidentes, un coche le abordó y creyó que iba a ser atacado por "venganza de la familia o algún delincuente”.

"Este procedimiento se puede realizar en cualquier área capacitada y en la que un médico capacitado esté presente, siempre que él conozca la técnica. Ya he realizado más de 9.000 procedimientos y nunca tuve una complicación y no creo que esa sea la primera", señaló el médico preso. "Yo me considero inocente, ella salió de mi casa íntegra y horas después me relató mareo. Llegué al hospital, ella estaba caminando, y yo pedí que la pusieran en una silla de ruedas. La médica de turno me llamó tres veces porque, según la médica, su cuadro era de trombosis", explicó.

La empleada bancaria Lilian Quezia Calixto, seducida por la reputación de este doctor con más de 650.000 seguidores en Instagram, recorrió más de 2.000 kilómetros desde Cuiaba (oeste) hasta Río para someterse a un aumento de glúteos.

Tras ser operada el sábado por la noche en el apartamento de Furtado, la mujer empezó a sentirse mal y fue hospitalizada. Después de cuatro ataques cardíacos, falleció.

"Como todo el mundo sabe ocurrió una fatalidad, pero una fatalidad que ocurre con cualquier médico", dijo el doctor Bumbum en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, grabado en una oficina presumiblemente antes de ser detenido.

El médico ha dicho que operó a la mujer en su "consultorio" y que, unas seis horas después, él mismo la llevó al hospital, donde acabó falleciendo. "Es un misterio todavía la causa de su muerte, pero es una injusticia lo que están diciendo de mí en la televisión", ha manifestado Furtado, vestido con la misma americana negra con la que fue detenido y visiblemente nervioso.

El doctor Bumbum hacía bioplastias con polimetilmetacrilato, una técnica cuestionada por muchos especialistas, que ha causado problemas y hasta la muerte de decenas de mujeres en América Latina. El médico aseguró que, a diferencia de lo que se comentó, tiene su credencial de médico vigente y ha realizado más de 9.000 veces ese procedimiento “habilitado".

La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica denunció que "la creciente invasión de la especialidad por no especialistas ha promovido cada vez más casos fatales como este".