El día que Trump encontró a su "nuevo mejor amigo", Kim Jong Un

La relación entre Donald Trump y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, quedará marcada en la historia por las anécdotas que los dos polémicos líderes protagonizaron durante el mandato del estadounidense, quien incluso invitó a su amigo a dar una vuelta en el Air Force, el avión militar exclusivo del presidente.

La historia fue narrada por varios funcionarios de la administración de Donald Trump para el programa de televisión limitado “Trump Takes The World” de la emisora británica BBC, específicamente en el tercer episodio de la miniserie.

En el show participa Matthew Pottinger, el principal experto en Asia del equipo que acompañó a Trump, quien dijo que Trump ofreció al dictador Kim llevarlo a casa “en dos horas” de Hanoi (Vietnam) a su casa, luego de que el dictador hiciera un viaje de varios días a través de China.

Trump quería hacer "feliz" a Kim

Aunque Kim declinó la idea, el entonces asesor de seguridad de Trump, Jon Bolton , dijo que su jefe veía en su contraparte norcoreana un “nuevo mejor amigo”, y que después accedió a la propuesta de cancelar los ejercicios militares que tropas estadounidenses y de Corea del Norte iban a realizar.

Bolton dijo a BBC que quedó incrédulo cuando supo que Trump dijo que cancelaría los “juegos de guerra” para complacer a Kim, asegurando que estos eran “demasiado caros” y que lo harían “feliz”.

"[El secretario de Estado] Pompeo, [el jefe de gabinete] Kelly y yo estábamos sentados en la habitación con Trump y no nos consultaron. Simplemente vino de la mente de Trump. Fue un error no forzado; fue una concesión para que no obtuvimos nada a cambio ".

Bolton, quien fue despedido poco después de iniciar el mandato de Trump, publicó un libro en 2020 en el que narró las repentinas y caprichosas decisiones del ex presidente republicano.

Trump fue uno de los pocos líderes políticos que demostraron una verdadera cercanía con Kim Jong Un, convirtiéndose incluso en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Corea del Norte en 66 años y enviándole buenos deseos cuando su vida corrió riesgo tras ser operado del corazón el año pasado. La Verdad Noticias.

