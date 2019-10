El desgarrador mensaje a sus padres de Tra My, uno de los 39 cuerpos de Essex

El desgarrador mensaje a sus padres de Tra My, el era uno de los 39 cuerpos de Essex

"Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar". Ese fue el último mensaje que Tra My, una joven de 26 años, envió el pasado 23 de octubre a sus familiares.

Su padre, Pham Van Thin denunció en Vietnam que su hija se encontraba de camino al Reino Unido y que temía que estuviese entre los 39 inmigrantes hallados muertos el pasado miércoles en el interior de un camión en Essex, al este de Inglaterra. La familia de Pham Thi Tra My no fue la única que puso en conocimiento los hechos a las autoridades, también la de Nguyen Dinh Luong, según informó este sábado el diario vietnamita Thanh Mien.

Tra My, de la provincia de Ha Tinh (centro), trabajó durante tres años en Japón y el pasado 3 de octubre partió hacia Inglaterra haciendo escala en China y Francia, según los documentos entregados por sus familiares.

Luong, el otro vietnamita desaparecido, y Tran My proceden de la misma aldea, Thanh Loc, en el distrito Can Loc.

La policía del condado inglés de Essex encontró en la madrugada del miércoles los cuerpos de ocho mujeres y 31 hombres en el interior de un tráiler refrigerado en un polígono industrial.

El conductor del camión, un norirlandés de 25 años que los medios locales han identificado como Maurice Robinson, permanece bajo custodia y comparecerá este lunes ante un juzgado acusado de 39 delitos de homicidio, conspiración para traficar personas, conspiración para asistir en actividades de inmigración ilegal y blanqueo de dinero. Además, hay otras tres personas detenidas en relación con este suceso y la policía de Irlanda detuvo este sábado en el puerto de Dublín a un norirlandés a quien los investigadores de Essex buscaban en relación a estos hechos.

La policía informó en un primer momento de que todas las víctimas halladas en el camión eran de nacionalidad china, pero admitió más tarde que los datos sobre la identificación de los cadáveres estaban “evolucionando".

La Embajada de Vietnam en el Reino Unido ha contactado con la policía para expresar sus temores de que haya muertos de su país entre las 39 personas encontradas dentro del camión.

La policía indicó que no proporcionará más información sobre las víctimas hasta que se haya procedido a la identificación formal de todas ellas.

En Polonia, los agentes de aduanas detuvieron el viernes un camión tráiler en el que se ocultaban diez inmigrantes de origen vietnamita, una mujer y nueve hombres todos en buen estado de salud, que viajaban de forma irregular.

El vehículo, que fue interceptado en la localidad de Budzisko, cerca de la frontera con Lituania, era conducido por un ciudadano polaco de 44 años que transportaba una carga de madera.