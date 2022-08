El conflicto de Tigray en Etiopía estalla después de una breve pausa.

Se informó de enfrentamientos en el norte de Etiopía el lunes, a pesar de los llamamientos internacionales para que cesen las renovadas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF).

Los combates tuvieron lugar en Kobo, localidad de la región de Amhara al sur de Tigray, que cayó en manos del TPLF el fin de semana. Puso fin a una tregua de cinco meses, que había generado esperanzas de una solución negociada.

¿Qué ocasionó que el conflicto de Tigray en Etiopía estallara de nuevo?

La muerte el viernes pasado de al menos cuatro personas, incluidos dos niños, en un ataque aéreo contra un jardín de infancia en Mekele, la capital de Tigray, volvió a llamar la atención del mundo sobre un conflicto de casi dos años.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los dos bandos en conflicto se acusaron primero de violar el alto el fuego. Debido a la falta de acceso a la región, los expertos tienen dificultades para determinar quién tiene la culpa.

Ambas partes podrían beneficiarse de la reanudación de los combates, dijo Hassan Khannenje, director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos HORN en Nairobi, Kenia. El TPLF puede estar intentando llamar la atención del mundo de nuevo sobre el conflicto o tratando de obtener ventajas para fortalecer su posición en las negociaciones.

"Pero es más probable que el gobierno, que se siente más envalentonado y en una posición de dominio en este momento, quiera impulsar esto más mientras la comunidad internacional se centra en Ucrania", dijo Khannenje al medio DW.

La sequía en el país, una de las más severas que ha afectado a Etiopía en 40 años, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), hace que la paz sea aún más urgente. Solo en Tigray, 2,4 millones de personas padecen inseguridad alimentaria grave , mientras que 20 millones en Etiopía padecen hambre.

En primavera, la comunidad internacional aumentó la presión sobre el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y el TPLF para permitir cierto alivio a la población.

Estallido de hostilidades 'sin sorpresa'

Después de varias reuniones de alto nivel, el camino parecía estar listo para las conversaciones de paz. Los acuerdos alcanzados en marzo incluyeron permitir la ayuda a la población de Tigray al aliviar el asedio de las tropas gubernamentales y liberar a los prisioneros.

Mientras que el TPLF liberó a 4.000 soldados etíopes, Addis Abeba no hizo lo mismo. El gobierno central tampoco facilitó el acceso a la población hambrienta de Tigray en la medida esperada.

Varios actores de la comunidad internacional reaccionaron con sorpresa ante la reanudación de los combates. "No debería haber sido una sorpresa para nadie. No querían saber porque entonces se habrían visto obligados a actuar", dijo Kjetil Tronvoll, vicerrector de Investigación de Oslo New University College y director de Oslo Analytic.

Sin voluntad de paz por parte de ambos bandos

Las declaraciones de los líderes políticos y militares de Addis Abeba en los últimos meses indicaron que Abiy estaba decidido a una solución militar. Al mismo tiempo, "el gobierno de Tigray continuó reclutando y entrenando a su ejército para que se profesionalizara más", dijo Tronvoll a DW.

El martes, los rebeldes de Tigray dijeron que tenían la intención de avanzar más hacia las regiones vecinas del norte de Etiopía, pero que aún estaban abiertos a las conversaciones de paz.

Muchos observadores sienten que las conversaciones fueron en gran medida una concesión a la comunidad internacional y una forma de que ambas partes ganaran algo de tiempo para fortalecer sus posiciones. Además, el gobierno y el TPLF creen que aceptar las concesiones necesarias para asegurar la paz pondrá en riesgo su supervivencia.

En caso de paz, también estarían bajo un severo escrutinio en relación con los informes de atrocidades contra civiles.

Otro problema, dijo el analista Khannenje, fue la falta de un "tercero poderoso que pueda garantizar que el acuerdo se mantenga".

El fracaso de Occidente para actuar con más decisión se debe a la percepción de que no faltan alternativas al gobierno de Abiy, dijo el investigador Tronvoll.

Señaló a Alemania como uno de los países que ha sido excesivamente "protector" con Addis Abeba: "Alemania no ha puesto ni el 10% de la presión que debería sobre el Gobierno de Abiy Ahmed".

¿Qué consecuencias puede traer el conflicto de Tigray?

La implosión de un país de más de 100 millones de personas tendría consecuencias mucho más allá de la región, advirtió Khannenje: "Vas a ver literalmente millones de refugiados no solo inundando países en el Cuerno de África sino cruzando hacia Europa".

Occidente apuesta por Abiy para mantener unido al país y evitar semejante desastre político y humanitario.

La Unión Africana, que ha dicho repetidamente al mundo que se mantenga al margen de los asuntos africanos, parece ser el organismo ideal para mediar en el conflicto.

Pero todos los esfuerzos de la UA se derrumbaron cuando el TPLF dejó en claro que consideraba que el organismo continental estaba sesgado hacia Abiy.

El investigador Tronvoll enfatizó que otras potencias además de Occidente tienen la misma culpa por la falta de iniciativa o interés en el conflicto etíope. Dada la situación [actual], la opinión de Tronvoll sobre la crisis es sombría: "Es más o menos irresoluble", dijo.

