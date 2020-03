"El brasileño se sumerge en la alcantarilla y no pasa nada": Bolsonaro ante Covid-19| Joedson Alves, EFE

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha vuelto a causar polémica mundial, luego de asegurar que el coronavirus no puede dañar la salud de los brasileños porque "el brasileño se sumerge en la alcantarilla y no pasa nada".

Bolsonaro ha vuelto a minimizar públicamente los daños del Covid-19, pese a que en el país suman un total de 3,027 casos positivos y 77 personas muertas, según datos de la Universidad de Hopkins.

Jair Bolsonaro también ha generado sospechas por no querer hacer públicas sus pruebas de coronavirus.

Entrevistado a las afueras del Palacio de la Alvorada, el mandatario brasileño aseveró que Brasil no llegará a una crisis como la que se vive actualmente en Estados Unidos, pues "el brasileño tiene que ser estudiado" por que "el no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada", dijo.

"Mucha gente ya fue infectada en Brasil, hace pocas semanas o meses y ellos ya desarrollaron anticuerpos...

...que ayudan a que el virus no prolifere", añadió.

Antes de estas declaraciones, Jair Bolsonario ya había minimizado públicamente los efectos de la pandemia de coronavirus que ha matado en el mundo a más de 27 mil personas, diciendo que se trataba de una "gripecita" y que los medios de comunicación estaban causando alarma.

Gobierno de Bolsonario llama a los brasileños a trabajar en medio de brote por coronavirus

A través de un spot que ya circula en cadena nacional, el presidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro ha hecho un llamado a los brasileños para que salgan a trabajar en medio del brote por coronavirus.

Essa é a peça publicitária mais perversa que eu já vi! Enquanto líderes de todos países pedem ou obrigam a população a ficar em casa, como recomenda a OMS, o governo Bolsonaro faz um vídeo oficial incitando a população a sair, trabalhar e MORRER. Precisamos reagir. #COVID2019 pic.twitter.com/F7hYsC7AEm — Petra Costa (@petracostal) March 27, 2020

Bajo el lema de "Brasil no puede parar", Bolsonaro ha puesto la economía sobre la salud de las personas, señaló el exministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, en entrevista para RT.

Bolsonaro "no pone la salud de las personas en el centro de su preocupación". "Es la postura de un presidente que nunca ha puesto la vida como algo clave", declaró.

Al respecto, el mandatario brasileño ha criticado a quienes dicen que "la economía es menos importante que la vida" excusando que "sin dinero no hay producción, porque el campesino también va a dejar de producir. ¿De qué vamos a vivir?", cuestionó.