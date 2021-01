El banco central de Nueva Zelanda sufre un ciberataque ¡En alerta!

Un hacker no identificado logró acceder a uno de los sistemas de datos del banco central de Nueva Zelanda y podría haber accedido a información personal y comercial sensible, según anunció el domingo la entidad. De acuerdo a los últimos reportes, un servicio externo de intercambio de archivos, utilizado por el Banco de Reserva del país para compartir y almacenar información sensible sufrió un acceso ilegal.

La intrusión fue contenida, indicó el gobernador del banco, Adrian Orr. Las funciones principales del banco continúan “seguras y operativas”, añadió. Explicaron que trabajarán de cerca con expertos nacionales e internacionales de seguridad y otras autoridades relevantes dentro de nuestra investigación y respuesta a este ataque malicioso.

Por su parte, el banco declinó responder a preguntas enviadas por email pidiendo más detalles. No estaba claro cuándo se había producido la intrusión ni si había indicios de quién era el responsable, o en qué país tenía la base el servicio de intercambio de archivos. Cabe mencionar que varias organizaciones importantes en Nueva Zelanda ha sufrido ataques informáticos en el último año, incluida la Bolsa de Nueva Zelanda, que el pasado agosto cortó el acceso públicos a sus servidores durante casi una semana.

Dave Parry, profesor de ciencias informáticas en la Universidad de Auckland, dijo que probablemente había otro gobierno detrás de la intrusión en el banco. Mencionó que las agencias del gobierno no van a pagarte un rescate ni nada, de modo que probablemente estarías más interesado desde un nivel de gobierno a gobierno.

