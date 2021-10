El asesino de Madeleine McCann posiblemente ya ha sido encontrado por la policía

Madeleine McCann es una menor que ha estado desaparecida desde hace años en Portugal, pero finalmente las autoridades a cargo de la investigación han informado que probablemente ya encontraron al presunto asesino. Aunque aún no se ha encontrado el cuerpo de la niña desde que no se le volvió a ver en 2007.

De acuerdo con el medio, The Mirror, la policía está segura de quién es la persona que supuestamente la secuestró y asesinó. Ya que los investigadores del crimen están “100% seguros” de que el culpable es el delincuente sexual Christian Brueckner.

Los oficiales dicen que tienen las evidencias suficientes para acusar al sospechoso del caso Madeleine McCann, por lo que esperan que la investigación concluya el próximo año. “Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató”, le dijo a The Mirror el fiscal alemán Hans Christian Wolters.

Christian Brueckner podría ser el responsable de la desaparición de Madeleine McCann

Brueckner ya se encuentra en prisión por múltiples delitos, pero si es el culpable, podría revelar dónde está el cuerpo de Madeleine/Foto: Perfil

En la publicación se indica que los fiscales que investigan al pedófilo alemán Christian Brueckner, bajo sospecha de asesinar a Madeleine McCann, creen firmemente en su culpabilidad y están decididos a construir el caso más sólido posible en su contra, con el propósito de presentar cargos en 2022.

Brueckner ya se encuentra actualmente en la cárcel por otros delitos, por lo que el equipo se está tomando el tiempo necesario para reunir la mayor cantidad de evidencia posible antes de llevarla a la corte.

“Ahora es posible que podamos presentar cargos. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con el mejor cuerpo de evidencia posible”, señaló el fiscal Wolters. “Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición”, añadió.

Se pierden las esperanzas de que Madeleine siga con vida

Aunque las autoridades alemanas y británicas dicen que la menor podría estar muerta, los padres de Madeleine esperan encontrarla con vida/Foto: Diario Mallorca

La publicación de The Mirror indica que los fiscales ahora admiten que no tienen pruebas de que Madeleine esté muerta, a pesar de que las autoridades de Braunschweig les dijeron a los McCann el año pasado que tenían “pruebas” de que ella ya no está viva.

Wolters mencionó que no tienen idea de cómo murió y que no tienen ADN o evidencia fotográfica que vincule a Brueckner con el presunto asesinato. Dirigiéndose a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, dijo: “Estamos seguros de que tenemos al hombre que se llevó y mató a su hija”.

Como informamos en La Verdad Noticias, Madeleine desapareció del apartamento de vacaciones de su familia en el resort Ocean Club en Praia da Luz, Portugal, en 2007, días antes de que cumpliera cuatro años. Los padres de la menor han manifestado que “se aferran a la esperanza, por pequeña que sea”, de que volverán a ver a Madeleine.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!