El asesino de John Lennon pedirá la libertad este mes

El asesino de John Lennon, solicitará en agosto que le concedan la libertad condicional a las autoridades penitenciarias de Nueva York. Lo hará por décima vez tras solicitarla cada dos años desde el año 2000, año en el que cumplió la condena mínima.

Chapman tiene hoy 63 años y mató a tiros al cantante de The Beatlesen 1980. El asesinato se produjo a las puertas de su residencia en el edificio Dakota de la Gran Manzana. Fue condenado por ello a un mínimo de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Desde entonces se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Wende, en Nueva York. Chapman eligió a Lenon como víctima entre una larga lista de celebridades que tenía, porque le parecía más accesible. En 2008 confesó que había tomado "una horrible decisión al acabar con la vida de otro ser humano".

"Creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie", reconoció Chapman

No ha tenido éxito durante las últimas nueve audiencias desde que comenzó a pedir quedar libre a la Junta de Libertad Condicional. La junta consideró que actuó con premeditación y en busca de "celebridad", por lo que iría "contra la ley" concederle la libertad, aún teniendo un historial penitenciario"limpio".

El próximo proceso se celebrará la semana del 20 de agosto. La Junta estudiará entonces los casos de los varios presos y en esta ocasión parecen estar más abiertos a dar mayor importancia al comportamiento frente a la gravedad de los delitos. Por ello, esta vez Chapman podría estar más cerca de conseguir la libertad condicional.

Durante los últimos meses el estado ha decretado la libertad condicional a presos condenados por asesinato a policías y niños, a los que no se les concedió en ocasiones anteriores.

Por su parte, Yoko Ono, la viuda de John Lenon ha pedido por carta otros años que no se le conceda la libertad ya que teme por su seguridad, argumentando también que los seguidores del artista tienen amenazado a Mark David Chapman.