El Vaticano cómplice del pederasta Marcial Maciel por más de 60 años .

Fueron 63 años los que el Vaticanos encubrió las pruebas acerca de la pederastia de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, esto lo reconoció el cardenal Joao Braz de Aviz, quien es el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, durante una comparecencia pública, señalaba Vida Nueva, una revista católica.

El prefecto denunciaba que la Santa Sede tenía documentos que indicaban la conducta delictiva de Maciel desde 1943.

"Quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia", recalcó Joao Braz de Aviz.

"Las denuncias de abuso crecerán" advirtió el prefecto. Marcial Maciel (1920-2008) habría contado con el apoyo del papa Juan Pablo II, este le consideraba "un guía eficaz" de los jóvenes, al encontrarse dirigiendo a los Legionarios de Cristo, la congregación más conservadora y de las más poderosas de catolicismo, el cual logró transmitir una imagen pública intachable, sin embargo, la realidad era que en el Vaticano se recibían las denuncias de sus muchas víctimas, además de esto, se sumaban muchas mujeres que afirmaban tener hijos de Marcial Maciel.

"Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error", declaró el cardenal Joao Braz, que dijo tener "la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, porque solo estamos en el inicio".

Por otro lado, el papa Benedicto XVI, tras la muerte de su antecesor Juan Pablo II, invitó a Maciel en 2006 a irse a México lo que le restara de vida, para que se dedicara "a la penitencia y la oración".

Mientras tanto, una comisión de investigación descubría una a una sus actividades delictivas, con anterioridad toleradas por el Vaticano, por medio de informes puntuales que señalaban cada uno de los episodios de pederastia, delitos relacionados con robos y hasta abuso de substancias narcóticas como la morfina.

Sin embargo, Marcial Maciel murió dos años después, pero sin llegar a pedir perdón.

De Aviz insistía en que los sacerdotes debían estar "atentos a las víctimas y no a los agresores, esto es lo que nos pide el Papa". "El dolor de quienes sufren estos abusos es enorme y no podemos dejarlo pasar. No podemos tapar",señaló.