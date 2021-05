El Twitter de Joe Biden: ¿para qué lo usa?, tweets polémicos y más

El presidente de Estados Unidos sabe que las redes son importantes, las usa no solo para expresar sus ideas, sino también para mantenerse en contacto con las personas, pero ¿qué podemos encontrar en el Twitter de Joe Biden?.

Para empezar hay que aclarar que el presidente actualmente tiene dos cuentas de Twitter, su cuenta personal donde lo podemos encontrar como @JoeBiden donde se describe como “Esposo de @DrBiden, orgulloso padre y abuelo. Listo para reconstruir mejor para todos los estadounidenses”.

La otra cuenta es la que utiliza desde que asumió el poder el 20 de enero del 2021 como presidente de Estados Unidos, en ella que aparece como @POTUS, y se describe como el “46 ° Presidente de los Estados Unidos, esposo de @FLOTUS, papá orgulloso y pop”.

Los tweets más destacados en el Twitter de Joe Biden

Biden mantiene activa su cuenta de Twitter

Sin duda el Twitter de Joe Biden ha tenido varios tweets destacados, pero el primero en la lista es el primer mensaje que compartió en la red social tras tomar el poder. El presidente Biden, menos de una hora después de su juramento, publicó su primer tweet oficial desde la cuenta @POTUS.

"No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis que enfrentamos. Es por eso que hoy me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses” dijo Biden en la publicación, con fecha y hora marcada a las 12:36 pm ET del miércoles 20 de enero de 2021.

Captura de pantalla tomada del twitter de Joe Biden

Para la temporada de las elecciones el Twitter de Joe Biden también registró gran actividad. Biden tuiteó 125 tuits originales solo en noviembre de 2020. El tweet más querido y retuiteado de Joe Biden de esos días, se dio en el día de las elecciones el 3 de noviembre, tras escribir “Es el día de las elecciones. ¡Ve a votar, América!”

El tweet de Biden el día de las elecciones

Por otro lado uno de los tweets de Joe Biden que tuvo más impacto en esas mismas fechas es uno donde escribió: “Juntos podemos poner fin a los últimos cuatro años de caos” haciendo referencia a la mala administración de Donald Trump.

Ahora hablemos de la primera publicación en la cuenta de Twitter de Joe Biden, el primer tweet de Biden es del 24 de octubre del 2007, en el que escribió: “Sintonice mañana a las 11:30 ET para una transmisión en vivo del Foro presidencial de Families USA sobre atención médica”

Primer tweet del presidente/ Captura de pantalla tomada del twitter de Joe Biden

Pero, ¿cuántos tweets ha publicado Biden desde octubre de 2007? desde entonces hasta 18 de marzo de 2021, el total de tweets originales en la línea de tiempo del Twitter de Joe Biden es de casi 6.5K.

La publicación del Twitter de Joe Biden que tiene el mayor número de retweets fue compartido el 7 de noviembre, el día que se anunció que había ganado las elecciones, en el se podía leer:

“América, es un honor que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí”

Mientras que el tweet con más me gusta de Joe Biden, desde la cuenta @POTUS hasta ahora fue compartido el 20 de enero, tras escribir: “Estamos de vuelta en el Acuerdo Climático de París”.

El tweet de Biden con más "Me gusta"

Joe Biden vs Donald Trump

Biden y Trump competían incluso en redes sociales

La contienda de Joe Biden vs Donald Trump también dio de qué hablar en redes sociales, para empezar la cuenta de Twitter de Joe Biden no “heredó” los seguidores que tenía Trump. Twitter restablecío cuentas de la Casa Blanca y POTUS a cero seguidores.

Cuando el presidente Barack Obama dejó el cargo en 2017, su administración instó a Twitter a transmitir no solo las cuentas oficiales del presidente y la Casa Blanca, sino también de sus millones de seguidores al presidente Donald Trump. Twitter aceptó.

Pero esto no ocurrió con el presidente Joe Biden tras haber heredado el identificador @POTUS. La compañía informó al equipo de Biden que "tendrá que comenzar desde cero" con su conteo de seguidores.

La cuenta @POTUS tenía alrededor de 33 millones de seguidores. Después de la ceremonia de juramento de Biden, el recuento de seguidores se borró, pero rápidamente recuperó alrededor de 1 millón de seguidores al mediodía.

Lo cierto es que existe mucha diferencia entre la cuenta de Twitter de Joe Biden y la que solía usar Donald Trump. Biden ha tratado de ser más reservado y aunque mantiene la cuenta activa su número de publicaciones en twitter no se comparan con el número de publicaciones de Trump, que llegó a publicar un total de 200 tweets en tan solo 24 horas el 8 de junio del 2020.

El uso de Twitter por parte de Donald Trump, para expresar todo demostró ser ser una fuerza divisoria entre los estadounidenses. Cada uno de sus tweet, sin importar el tema, demostró ser suficiente para provocar una tormenta de debates a menudo viciosos entre los partidarios.

Tal parecía que Trump publicaba todo lo que pensaba y su actividad en Twitter le sirvió para construir su base electoral durante la campaña. Pero luego de perder la presidencia Donald Trump no paró de escribir en la red sociales que las elecciones habían sido un fraude, además se le acusó de alentar los disturbios en el capitolio, por lo que semanas antes de abandonar la Casa Blanca Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump de manera permanente.

En tanto la cuenta de Twitter de Joe Biden ha mantenido un perfil más discreto. Es así como incluso las redes sociales revelan la gran diferencia que existe entre estos dos hombres.

