El Teatro Real cancela una función por protestas de asistentes

El Teatro Real de Madrid fou inaugurat el 1850 amb «La Favorite» de Donizetti. Un Reial Decret el tancà el 1925 per mala gestió i ruïna econòmica.



Reobrí el 1966 com un dels teatres operístics més grans d’Europa. És dirigit per Joan Matabosch i Grifoll.https://t.co/n7LzSh9Qbw pic.twitter.com/FRE7ZDvITk