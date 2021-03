El “Sperminator”: Padre de 78 hijos tiene a 13 mujeres embarazadas

Ari Nagel es un donante de esperma excepcional que ha ayudado a muchas mujeres a tener a sus primeros hijos o a crecer sus familias cuando no quieren tener una pareja sexual.

La historia del “sperminator” fue dada a conocer en 2016 por The New York Post. En ese entonces Nagel, residente en Brooklyn, ya tenía 22 hijos concebidos por diferentes mujeres. En 2019 ya tenía 49 hijos por donación de esperma y en la actualidad la cifra ha llegado a 78.

A pesar de lo difícil que puede parecer la labor de inseminar a tantas mujeres, Nagel asegura que nunca ha cobrado por lo que él considera un servicio, y ha ayudado a fertilizar a mujeres afroamericanas en su mayoría.

Un padre internacional

Según pudo enterarse La Verdad Noticias, Nagel ha recibido solicitudes para donaciones de esperma de mujeres residentes no solo en Estados Unidos, sino en países como Turquía, Nigeria, Sudáfrica, Tailandia, Israel, China e incluso Vietnam.

Decenas de sus bebés han nacido también en Ghana, Fiji y México. También ha donado su esperma en algunos estados de su país, como Kentucky, Pittsburgh y Nueva York.

Aunque para él su actividad no tiene nada de malo, al provenir de una familia de judíos ultraortodoxos su imagen se ha visto fuertemente dañada por una serie de prejuicios contra su paternidad llevada al extremo.

Nagel con dos de las mujeres a las que embarazó.

Actualmente también tiene tres hijos con su ex esposa, de quien se separó hace ya varios años, pero dijo bromeando a The New York Post que posiblemente le heredará su larga carrera de donante de esperma a su hijo mayor. Si a él le llaman el “The Sperminator”, su hijo sería llamado “The Ejaculator”, dijo.

Aunque parezca increíble, Ari Nagel no dedica todo su tiempo a la “elaboración” de bebés, sino que es profesor de matemáticas en la City University de Nueva York, donde su labor tampoco es vista con malos ojos. De hecho, admite que otras personas lo contactan con parejas lesbianas o mujeres solteras que desean tener un hijo.

La super fertilidad explicada

Ser un super donante de esperma no es cosa para cualquiera. Nagel afirma que, luego de haberse realizado diversos estudios, encontró que es capaz de producir “super espermatozoides” con un recuento de 85 millones por mililitro de semen, cuando la densidad normal varía entre 15 millones y 200 millones por mililitro.

Sus métodos “altruistas” incluyen encontrarse con las solicitantes en lugares públicos como una cafetería o un restaurante. Entra en el baño, hace lo suyo y después entrega la muestra de su semen en una copa menstrual, todo con la mayor naturalidad. A continuación, la mujer ovulante coloca la copa menstrual en su vagina en el baño de mujeres y solo queda esperar a que sus super espermas la dejen embarazada.

“Les permite quedar embarazadas por menos de un dólar”

Publicación de The New York Post en 2016.

Cuando su historia se dio a conocer en 2016, el Post afirmó que aproximadamente la mitad de los embarazos en los que había propiciado (una docena, para ese entonces) fueron concebidos “a la manera antigua”, pero actualmente, afirma, ya es muy raro que tenga sexo con ellas y en cambio se ha dedicado a donar su esperma utilizando métodos más saludables para él y para las futuras madres.

“Creo firmemente que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar dónde concibe alguien o [por] qué medios. No me importa ", dice la mamá Tiffany. Ella y su pareja, Yvonne, gastaron cerca de 25,000 dólares en bancos de esperma tratando de concebir antes de que finalmente quedara embarazada de Nagel.

Métodos de embarazo poco ortodoxos

Según relató el propio Nagel, en ocasiones inclusive ha habido mujeres lesbianas que acceden a tener relaciones sexuales con sus parejas en la cama “como apoyo moral.

"Ella nunca se había acostado con un chico antes, así que su pareja está en la cama, sosteniendo su mano", dijo Nagel.

“Me alegra mucho ser padre de tantos niños. A algunos los veo todos los días, a otros nunca los he conocido. Depende de la familia”, dijo Nagel recientemente cuando se presentó en el programa de televisión Claire Byrne Live. Ahí reconoció que nunca ha cobrado a las mujeres por ayudarlas a hacer crecer sus familias, además de que no le parece estar haciendo nada malo.

Ari Nagel habló sobre sus 78 hijos en Claire Byrne Live.

En 2018, The Jewish Telegraphic Agency informó la única ocasión en la que la fertilización de Nagel estuvo involucrada con un problema legal. Resulta que el Ministerio de Salud de Israel decidió prohibir que mujeres en el país utilizaran la fertilización in vitro del profesor de matemáticas.

Según el medio, aunque en ese momento Nagel ya había donado su simiente a 6 mujeres en Israel, a estas no se les había permitido usarlo debido a las condiciones insalubres en las que el hombre extraía el semen, lo que violaba los requerimientos de la autoridad sanitaria.

Viaja por el mundo para embarazar mujeres

Para cumplir con su noble labor de poblar este planeta con la fuerza de sus espermatozoides, Nagel afirma que en más de una ocasión ha tenido que viajar fuera de los Estados Unidos para responder al llamado de las solicitantes.

“Fui a África dos veces el mes pasado para tratar de encontrarme con mujeres que las ayudaran a concebir. El mes anterior estuve en Barbados y luego en Georgia, el país, no el estado”, dijo “The Sperminator” durante el programa, y agregó que en meses anteriores había viajado a Rusia para ayudar a otra futura madre. La mayoría de sus casos de éxito son con mujeres dentro de los Estados Unidos.

Ari Nagel, "The Sperminator".

Luego de haber colaborado con los embarazos de mujeres en Asia, África, Europa y América, Nahel insiste en que nunca rechazará la solicitud de una mujer que esté desesperada por tener un hijo. Cuenta la historia de una mujer de 30 años en Vietnam que sufría una discapacidad después de haber sufrido un accidente en motocicleta.

"Ella dijo: 'Es todo lo que siempre quise'. Simplemente tienes la sensación de que sería una madre increíble", le dijo el hombre a The New York Post en 2017. Nueve meses después, la misma mujer pudo concebir gemelos y le pidió al padre que fuera el padrino de ambos.

Las críticas contra su donación de esperma

Algunas personas han cuestionado las donaciones de esperma de Nagel, pero dado que las personas que siguen la ruta tradicional pagan más de 2,000 dólares, es obvio que para algunas familias, gratis es el camino a seguir.

Con las preguntas aparecieron los ojos de lado, especialmente cuando la gente también descubrió que Nagel estaba casado y tenía tres hijos. Y para colmo, se alegó que su esposa, que es negra, no conocía sus actividades con los espermatozoides. Nagel, sin embargo, dice que conoce sus actividades y que ella sigue siendo su esposa "religiosa".

Su esposa no estaba "muy contenta" con que Ari tuviera tantos hijos.

El "donador de esperma serial" no parece tener problemas con ver de vez en cuando a los hijos que ha ayudado a procrear cerca de él. También asegura que se ha convertido en algo habitual estar presente en las fiestas de cumpleaños y eventos escolares de algunos de ellos.

Nagel dice que no planea donar esperma por mucho más tiempo, pero aún así está feliz de poder ayudar a la gente a obtener un embarazo y sabe que es su "vocación". “Es difícil decir que no [a las mujeres], especialmente cuando es algo que es tan importante para ellas y tan fácil de dar para mí”, dijo.

