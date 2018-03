El Sahara contraataca- nieve anaranjada en Europa

#ORANGESNOW ?!?!⛰ Skiers in Sochi are hitting the bizarrely orange slopes today. Check out the site for more! Pic by @sinyaya_ptiza! #uproxxtravel #adventureseeker #adventure #adventurous #adventuretravel #travelphotography #travel #travelblogger #orangesnowsochi #orangesnowday #weirdweather

A post shared by Go See Explore (@uproxxtravel) on Mar 26, 2018 at 10:57am PDT