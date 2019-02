El Premio Nobel de la Paz es acusado de abuso sexual de tres mujeres

Óscar Arias; expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz fue denunciado por un supuesto abuso sexual, el cual se habría producido en diciembre del 2014.

La supuesta denunciante fue identificada por el medio internacional The New York Times –el cual tuvo acceso a la documentación legal– se trata de una mujer con el nombre de Alexandra Arce von Herold, quien es una psiquiatra y activista antinuclear, la cual contaba con 30 años de edad en el momento de la presunta agresión, además lideraba la filial costarricense de una ONG de manera internacional.

La presunta agresión sexual habría tenido lugar en el marco de una reunión en la casa del expresidente Óscar Arias, a quien la supuesta víctima habría conocido por medio de su propia madre, la cual era diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), al que también pertenecía Óscar Arias.

Alexandra Von Herold indicó que el exmandatario le habría tocado los senos y los genitales. "Me congelé, no sabía qué hacer, estaba en 'shock'", indicó la Arce Von Herol al diario de Nueva York.

Como era de esperarse, el premio nobel rechazó "categóricamente" dichas acusaciones de las que afirma ser objeto. "Nunca he faltado al respeto de la voluntad de ninguna mujer", aseveró en un comunicado. Mientras tanto, el equipo jurídico del político costarricense no se refirió más a la denuncia hasta no analizar su contenido en profundidad.

Óscar Arias había fungido como presidente de Costa Rica durante dos periodos distintos (1986-1990 y 2006-2010) y recibió el premio Nobel de la Paz en 1987 tras sus gestiones en los conflictos centroamericanos de la década de los ochenta.

Sin embargo, Alexandra no fue la única denuncia pues a ella se sumaron dos mujeres más las cuales señalan también haber sufrido abusos sexuales por parte del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987.

Los casos que se suman son el de la periodista costarricense Nono Antillón, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch.

Daly contó al medio; The Washington Post que en 1990, en un hotel de Managua, se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder Arias le toco los senos y le dijo: “No estás usando brassier".

La mujer, que se desempeñaba como periodista confirmó su caso en Twitter su caso y comentó que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en Centroamérica.

La tercera denuncia es de otra periodista Nono Antillón, la cual aseguró que su caso se dio en 1986 y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña para las elecciones presidenciales de ese año.

“Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear", contó Antillón a La Nación.

La mujer señaló que a partir de entonces no volvió a aceptar estar a solas con Arias, quien ganó las elecciones en 1986 y en 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.