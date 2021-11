El Pentágono crea una oficina que investigará los avistamientos OVNIS.

Los funcionarios de defensa de Estados Unidos han anunciado el lanzamiento de un grupo de trabajo para investigar informes de objetos voladores no identificados (OVNI) en el espacio aéreo restringido. El grupo evaluará los objetos de interés y "mitigará cualquier amenaza asociada", dijo el martes el Pentágono.

Un informe militar muy esperado en junio no pudo explicar docenas de avistamientos de ovnis reportados y advirtió sobre posibles riesgos de seguridad nacional. El nuevo grupo será supervisado por los principales líderes militares y de inteligencia.

El Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados "detectará, identificará y atribuirá objetos de interés en [el espacio aéreo de uso especial]", dijo el martes la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks en un memorando a los altos líderes del Pentágono.

Pentágono reduce las brechas para analizar OVNIS

Sus directivas incluyen reducir las brechas en las capacidades de detección de inteligencia, analizar datos de inteligencia y contrainteligencia y recomendar políticas en el área. El departamento de defensa ha dicho que toma cualquier informe de incursiones aéreas -identificadas o no identificadas- "muy en serio, e investiga cada una".

La declaración del martes reconoce los desafíos destacados por un informe del Pentágono al Congreso en junio. Los legisladores habían exigido el informe después de que el ejército estadounidense informara sobre numerosos casos de objetos no identificados que se movían de forma errática en el cielo.

¿Cuántos informes sobre OVNIS hay en Estados Unidos?

Dijo que de 144 informes hechos sobre los fenómenos desde 2004, no podían explicar todos menos uno. Si bien el Pentágono dijo que no había "indicios claros" de ninguna actividad de otro mundo, no descartó la posibilidad de que los objetos fueran extraterrestres.

En ese momento se ofrecieron varias explicaciones posibles, incluidas tecnologías avanzadas de otra nación como China o Rusia, fenómenos atmosféricos naturales, como cristales de hielo, que podrían registrarse en los sistemas de radar y "desarrollos y programas clasificados de entidades estadounidenses".

La Verdad Noticias informa que, el único caso identificado "con alta confianza" se consideró como un "globo grande que se desinfla".

