El Papa Francisco pidió una disculpa por poner en duda la versión de las víctimas y pedir pruebas.

El papa Francisco pido una disculpa por poner en duda la versión de las víctimas y pedir pruebas.

Al termino de su gira por Latinoamérica, el sumo pontífice reflexionó sobre sus dichos en relación a las víctimas de sacerdotes pedófilos mostrando arrepentimiento.

El sumo pontífice gesticula mostrando arrepentimiento durante una conferencia de prensa a bordo de un avión del 22 de enero de 2018.

En su última visita a Sudamérica donde visitó Perú y Chile, fue cuestionado por un periodista sobre la conducta del obispo Juan Barros quien esta acusado de encubrir los abusos sexuales del ex-sacerdote Fernando Karadima.



Ante el cuestionamiento el Papa Francisco tachó dichas acusaciones de “calumnias” y pidió pruebas y mientras éstas no se dieran no haría nada al respecto y fue categórico cuando afirmó, que no existe una sola prueba de dichas acusaciones.

Con estas declaraciones el líder de la iglesia católica le valió el repudio de las víctimas y reacciones en todo el mundo, lo que le hizo pedir una disculpa por poner en duda a los afectados pero aun así mantuvo su defensa de Barros.