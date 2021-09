Luego de su operación del colon hace dos meses, el Papa Francisco aseguró que “ni se le ha pasado por la cabeza”, la idea de presentar su renuncia, esclareciendo los rumores al respecto divulgados por medios italianos, posterior a otorgar una entrevista en el Vaticano a un medio español en la que informó su viaje a Grecia, Chipre y Malta.

En ese tenor, el Papa Francisco, de 84 años, sostuvo que estará presente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow con fecha en noviembre. Agradeció a un enfermero por convencerlo de que se sometiera a una cirugía, en lugar de seguir tomando un tratamiento a base de antibióticos.

Ante el cuestionamiento respecto a su estado de salud, el Santo Padre respondió sonriente diciendo “todavía vivo”. Además, el Papa Francisco recordó que una enfermera le salvó la vida en 1957 en Argentina, al duplicar la cantidad de antibióticos recetados por su propio jefe para tratar una infección grave en pulmones. Dijo que la renuncia no es algo que tenga en mente.

"Ni se me pasó por la cabeza", dice sobre su renuncia

El Papa Francisco negó que piense presentar su renuncia tras operación.

“A mí ni se me pasó por la cabeza. ¡Yo no sé de dónde sacaron, la semana pasada, que iba a presentar mi renuncia! Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de cónclave. Un enfermo del Vaticano me dijo: ‘Usted tiene que operarse’, y me salvó la vida”, dijo el Santo Padre, quien recientemente pidió orar por Afganistán y la situación que vive el país.

Papa Francisco no renuncia tras superar su operación

Como informó La Verdad Noticias, el Papa Francisco superó con éxito la operación de colon y pasó 11 días en el hospital: padecía estenosis diverticular sintomática, estrechamiento del colon. Añadió que la renuncia está lejos, ya que visitará Hungría y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre; su agenda es apretada.

Por su parte, el periódico Libero reveló el 23 de agosto que había “un cónclave en el aire” del Vaticano, referencia a la reunión secreta en la que cardenales eligen nuevo Papa cuando el titular fallece o dimite. Dijo el Papa Francisco habló de renunciar, para coincidir con su 85 cumpleaños en diciembre.

