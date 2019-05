El Papa Francisco envía mensaje URGENTE a AMLO: Hacer PACTOS por el bien de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibirá el mensaje que el Papa Francisco le envió durante un encuentro con un medio de comunicación en el cual, el sumo pontífice le recomienda realizar pactos políticos con quienes tienes tienen pensamientos diferentes a los de él.

AMLO es aconsejado por el jerarca católico con el fin de que México tenga mayor bienestar.

“A un gobierno no sé qué medidas concretas le aconsejaría, porque eso es un quehacer de la política, de la política creativa. Sean creativos en la política, una política de diálogo, de desarrollo. Del compromiso. A veces no queda más remedio que el compromiso, de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras. Con otros que no la piensan como nosotros. Digo, ir a los pactos”.

El Papa señaló que cuando quienes están al frente de la política de una nación, al final quienes terminan sufriendo son los ciudadanos y en sí el país.

“Pacten por el bien del país. Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio. Pero la política es creativa. No nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político”.

Al hablar de las fronteras el jerarca católico indicó que lo que en realidad “Se necesitan son puentes, no muros”.

El Papa aprovechó la oportunidad de dialogar para aclarar el por qué años atrás había dicho que México era una nación castigada por el mismísimo diablo.

“Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros ¿no? Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo paso ahí. Hay como una especial, esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no? Porque si no, no se explican tantas cosas.

El diálogo es fundamental para que un país avance indica el sumo pontífice.

Con respecto a los feminicidios en el país, así como acciones y crímenes de odio hacia la mujer, el líder católico señaló que no tenía una explicación sociológica, sin embargo “todavía la mujer está en segundo lugar”.

En los delicados y lamentables también temas de la pedofilia y al aborto, Francisco recalcó que su política se basa en abrir procesos de sanación, de curación, de corrección y no ocupar espacios.

“Mi política es abrir procesos. Digo, mi política, mi modo de ser es no ocupar espacios, allá “cupé esto, cupé el otro”. La vida es procesos y abramos procesos en este caso de sanación, de curación, de corrección. Entonces, estamos en un proceso bueno, que va a ser controlado, cada seis meses, etc. A mí me causó la impresión, una impresión triste cuando en un diario no italiano, el título de esto, sobre todo al final, sobre todo, en mi discurso final – que algunos no lo escucharon bien”

Entonces, el Papa llegó a comparar al aborto, como cuando si fuera contratar a un sicario.