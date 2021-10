El Grupo de los 20 (G20) acordó trabajar juntos para evitar un desastre humanitario en Afganistán, incluso si eso significa tener que coordinar esfuerzos con los talibanes, dijo el primer ministro italiano, Mario Draghi, después de organizar una cumbre de emergencia.

La Unión Europea abrió las conversaciones el martes prometiendo mil millones de euros (1.200 millones de dólares), que se destinarán a necesidades humanitarias urgentes y también para ayudar a los países vecinos que acogen a los afganos que han estado huyendo desde que los talibanes tomaron el control del país el 15 de agosto.

"Básicamente, ha habido una convergencia de puntos de vista sobre la necesidad de abordar la emergencia humanitaria", dijo Draghi a los periodistas al final de la videoconferencia especial del G20.

¿Qué líderes del G20 se unieron a la cumbre virtual?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de India, Narendra Modi, y muchos líderes europeos se unieron a la cumbre virtual, que tuvo lugar en Qatar cuando EEUU y talibanes sostuvieron su primera conversación desde la retirada de Afganistán. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enviaron representantes en lugar de asistir ellos mismos.

Draghi dijo que la ausencia de los dos líderes no socava la importancia de la reunión organizada por Italia, el actual presidente del G20. "Esta fue la primera respuesta multilateral a la crisis afgana... el multilateralismo está regresando, con dificultad, pero está regresando", dijo Draghi.

Acuerdo unánime para ayuda humanitaria a Afganistán

El G20 acuerda millonario apoyo para evitar la crisis humanitaria en Afganisgtán.

Hubo acuerdo unánime entre los participantes sobre la necesidad de aliviar la crisis en Afganistán, donde los activos del país en el exterior se han congelado, los bancos se han quedado sin dinero, los funcionarios públicos no han cobrado y los precios de los alimentos se han disparado.

La Verdad Noticias informa que, millones de afganos corren el riesgo de padecer hambre severa a medida que se acerca el invierno.

"Estar de pie y ver a 40 millones de personas sumirse en el caos porque no se puede suministrar electricidad y no existe un sistema financiero, ese no puede ni debe ser el objetivo de la comunidad internacional", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, a los periodistas.

La Unión Europea enfatizó que su dinero se destinaría a organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno en lugar de a los talibanes, que no ha sido reconocido por ningún otro gobierno. Gran parte del esfuerzo de ayuda del G20 se canalizará a través de las Naciones Unidas, pero también habrá asistencia directa de país a país.

