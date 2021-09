El FBI confirmó que el cuerpo hallado coincide con Gabby Petito

El FBI dijo el domingo que un cuerpo encontrado en un bosque nacional de Estados Unidos en Wyoming, donde se estaba realizando una búsqueda de Gabrielle “Gabby” Petito, coincide con la descripción de la joven desaparecida, un caso que conmocionó al país.

Las autoridades estadounidenses iniciaron una búsqueda masiva de Petito, de 22 años, cuando su familia presentó un informe de persona desaparecida el 11 de septiembre, luego de que ella desapareciera misteriosamente durante un viaje por carretera con su novio.

El FBI continúa la investigación

Gabby Petito

“Hoy temprano se descubrieron restos humanos que coinciden con la descripción de Gabrielle ‘Gabby’ Petito”, dijo el agente del FBI Charles Jones en una conferencia de prensa realizada este fin de semana.

La causa de la muerte aún no se ha determinado, agregó el funcionario, que advirtió que aún no han confirmado al 100% la identidad a través de pruebas de ADN, por lo que no se puede confirmar

El FBI y otras fuerzas del orden habían estado buscando a Petito en un bosque nacional en el estado occidental de Wyoming, donde estaba la pareja cuando Petito se comunicó por última vez con sus padres a fines de agosto, según su familia.

La causa de la muerte se desconoce

Las autoridades aún investigan el caso de Gebby Petito

