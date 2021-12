Ejército de Myanmar mata a más de 30 en 'masacre' de Nochebuena

Ejército de país en Asia mata a más de 30 en 'masacre' de Nochebuena

Más de 30, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados a tiros en Myanmar en la víspera de Navidad por soldados de la junta que luego quemaron los cuerpos, según un grupo de derechos humanos y opositores al ejército de Myanmar.

El grupo internacional de derechos humanos Save the Children acusó al ejército de Myanmar de matar al menos a 38 personas en el este de Myanmar el viernes. Dos de los miembros del personal del grupo que realizaban trabajo humanitario en la zona quedaron "atrapados" en la masacre y están desaparecidos.

"Save the Children condena este ataque como una violación del derecho internacional humanitario. Estamos horrorizados por la violencia llevada a cabo contra civiles inocentes y nuestro personal, que son trabajadores humanitarios dedicados que apoyan a millones de niños necesitados en todo Myanmar", dijo el director ejecutivo del grupo Inger Ashing el sábado.

"Las investigaciones sobre la naturaleza del incidente continúan, pero no se pueden tolerar los ataques contra los trabajadores humanitarios".

Los homicidios tuvieron lugar cerca del municipio de Hpruso, a 112 kilómetros al este de la capital de Myanmar, Naypyidaw. Imágenes no verificadas de las secuelas vistas por el New York Times y Associated Press muestran cuerpos carbonizados en la parte trasera de tres camiones dañados por el fuego.

El Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, partido de la oposición, lo calificó como una "masacre de Navidad en el estado de Karenni", y dijo que los soldados de Myanmar "detuvieron a un número no confirmado de [aldeanos] y viajeros y destruyeron sus propiedades.

"Mientras el mundo celebra la Navidad y su mensaje de paz, el NUG repite sus demandas a la comunidad internacional para que actúe de manera inmediata y decisiva para poner fin a la escalada de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de la junta militar contra el pueblo de Myanmar", dijo el partido en un comunicado. .

"Es un crimen atroz y el peor incidente durante la Navidad", dijo Banyar Khun Aung, director del Grupo de Derechos Humanos de Karenni. "Condenamos enérgicamente esa masacre como un crimen de lesa humanidad".

Un testigo anónimo dijo a Associated Press que los cuerpos de las víctimas sufrieron quemaduras graves y que en el lugar se encontraron ropas de niños y mujeres, así como suministros médicos y alimentos.

"Los cuerpos fueron atados con cuerdas antes de ser incendiados", dijo el testigo.

Violencia en Myanmar tras golpe de estado

Los horribles asesinatos se producen después de que el ejército de Myanmar tomó el control total del país en un golpe de estado el 1 de febrero contra el gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi, y tomó medidas enérgicas contra sus oponentes. El 6 de diciembre, Suu Kyi fue sentenciado a cuatro años de prisión.

La masacre también se produce después de que los opositores al gobierno militar en Myanmar realizaran un "ataque silencioso" a principios de mes.

