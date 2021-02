Ejército de Myanmar envía TANQUES y vehículos armados a las calles (IMÁGENES)

El ejército de Myanmar desplegó vehículos blindados con militares armados en las ciudades más grandes del país, aparentemente cortaron el Internet y algunos servicios de movilidad mientras trabajadores del gobierno y ciudadanos en general están en medio de una huelga.

Las protestas contra el golpe de estado de hace tres semanas han durado nueve días consecutivos a pesar del toque de queda y de las restricciones de acceso a Internet y redes sociales que la junta militar ha implementado.

Según Los Angeles Times, el domingo por la noche hubo nuevas protestas en todo Myanmar que desafiaron la ley marcial y las advertencias como el uso de un tanque de agua y la prohibición de las reuniones y discursos públicos.

Con la noticia de que hay vehículos armados circulando en ciudades como Yangon, Myitkyina y Sittwe, el gobierno de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Myanmar que permanezcan resguardados y la embajada de Estados Unidos en Myanmar pidió a los nacionales evitar salir al exterior .

"Hay indicios de movimientos militares en Yangon y la posibilidad de interrupciones de las telecomunicaciones durante la noche entre la 1:00 a.m. y las 9:00 a.m. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Birmania que se refugien en el lugar durante el toque de queda de las 8:00 p.m. a las 4:00 a.m. horas ", dijo la oficina en Twitter.

Según los reportes, se trata del primer despliegue a gran escala de estos vehículos militares desde que el ejército tomó el poder el 1 de febrero.

EEUU y Europa piden fin del golpe de estado

La embajada de Estados Unidos y de Canadá, así como de otras 12 naciones europeas, pidieron a las fuerzas de seguridad y a los líderes castrenses que evitaran intervenir violentamente en las manifestaciones.

Condenaron la detención de líderes políticos y activistas durante la ola de protestas en las que miles de ciudadanos exigían el fin del golpe y el regreso del gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

También se refirieron a los cortes en las comunicaciones en el país y las medidas que prohíben a los ciudadanos manifestarse libremente.

El miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó nuevas sanciones contra el régimen militar en Myanmar a través de una orden ejecutiva que bloquea mil millones de dólares de activos de los generales en Estados Unidos.

Los arrestos en la nación se llevan a cabo principalmente durante la noche. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Yangon informó el viernes que más de 350 personas han sido arrestadas en los días desde que comenzó el golpe.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!