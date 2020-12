Ejército de EE.UU hace hallazgo EXTRATERRESTRE sobre el Atlántico (FOTO)

A principios de este año, EE. UU. estableció un grupo de trabajo dedicado que investigaría los informes de avistamientos de ovnis, a los que el cuerpo se refiere oficialmente como Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP).

Se estableció después de que la Marina de los EE. UU. confirmara los informes de los medios de comunicación de 2017 sobre aviones militares estadounidenses que detectaron UAP "Tic Tac" sobre el Pacífico en 2004.

La Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) recientemente establecida por el Pentágono ha revisado al menos dos informes sobre el encuentro del ejército estadounidense con objetos voladores no identificados sobre el Atlántico en los últimos dos años, informó el medio de comunicación en línea The Brief, citando a oficiales militares y de inteligencia anónimos.

Según se informa a La Verdad Noticias, el primer documento describe un encuentro en 2018 de un piloto de jet con un "objeto en forma de cubo plateado no identificado" que flotaba a una altitud de entre 30.000 y 35.000 pies (9 a 10 kilómetros) frente a la costa este de EE.

Si bien el informe indica que el origen exacto del UAP no está claro, no excluye la posibilidad de que el piloto del jet haya visto una pieza de tecnología "extraterrestre" o "no humana", dijo The Brief.

El medio en línea también afirma haber obtenido una foto del incidente que fue tomada por el segundo piloto, que estaba operando los sistemas de armas, en su teléfono y que se incluyó en el informe mencionado sobre el incidente de 2018.

La imagen muestra un pequeño objeto a la derecha de lo que parece ser el avión de combate F / A-18 y aparentemente similar al descrito en el documento. El Pentágono no confirmó la exactitud del informe de The Brief ni la autenticidad de la foto.

El Ejército de EE.UU reveló las impactantes imágenes

OVNI que trasciende el dominio

El segundo informe, obtenido por The Brief, fue revisado por el Grupo de Trabajo de la UAP a principios de este año y presentó un avistamiento aún más extraño: un OVNI de forma triangular que emerge del océano con facilidad y luego, según se informa, se aleja del F / A-18. avión de combate que lo vio.

El grupo de trabajo profundizó en el informe para intentar determinar si el aparente UAP era capaz de viajar a través de los dominios acuáticos y aéreos con facilidad sin ser detectado en ambos.

El medio de comunicación no pudo obtener una imagen del ovni triangular involucrado en el incidente, que tuvo lugar sobre el Atlántico en 2019, pero citó a sus fuentes anónimas que lo describen:

"[Era un] gran triángulo equilátero con bordes redondeados o 'romos' y grandes 'luces' blancas perfectamente esféricas en cada esquina", dijeron las fuentes de The Brief.

El Pentágono se negó a confirmar o negar los informes de The Brief y en gran medida se ha mantenido en silencio sobre las actividades del Grupo de Trabajo de la UAP, que se fundó a principios de este año.

El grupo de trabajo no es el único organismo que estudia los encuentros con ovnis, ya que el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aéreas (AATIP) también investiga los incidentes, tratando de determinar si su naturaleza es "alienígena" o si fueron pruebas de la tecnología secreta de una potencia extranjera.

Estados Unidos ha prestado más atención a los incidentes OVNI (o UAP) desde que reconoció la autenticidad de las cintas que aparecieron en los medios estadounidenses en 2017 y mostraron aviones militares estadounidenses que se encontraron con un OVNI durante los juegos de guerra en el mar en 2004.

Las imágenes, acompañadas de los comentarios de los pilotos emocionados de varios aviones que participaban en los simulacros, mostraban un objeto liso y alargado parecido a un "Tic Tac" que aparecía en las pantallas de orientación de los aviones.

El objeto, o el UAP, permaneció inmóvil durante varios segundos y luego se alejó a una velocidad inimaginable para cualquier avión conocido, según los informes de los medios, que citan a pilotos y expertos en aviación

La Marina de los Estados Unidos, al confirmar la autenticidad del video, no brindó una explicación del fenómeno.

