Egipto descubre mega tumba de 2.500 años ¡Tiene al menos 100 momias!

Al menos 100 ataúdes antiguos y 40 estatuas doradas han sido descubiertos en un enorme cementerio al sur de la capital egipcia, El Cairo, anunciaron las autoridades el sábado 14 de noviembre. Algunos de los coloridos sarcófagos sellados, que fueron enterrados hace más de 2.500 años, contenían momias envueltas en tela.

Los hallazgos se remontan a la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto alrededor del 320 a. C. al 30 a. C. y del Período Tardío, entre el 664 y el 332 a. C., y ahora se exhiben en una exhibición improvisada a los pies de la famosa pirámide escalonada de Zoser en Saqqara.

Khaled el-Anany, el ministro de turismo y antigüedades de Egipto, dijo que los artefactos se trasladarán a tres museos de El Cairo, incluido el nuevo Gran Museo Egipcio que Egipto está construyendo cerca de las famosas pirámides de Giza. Dijo que anunciarían otro descubrimiento en la necrópolis de Saqqara a finales de este año.

Al menos 100 sarcogafos y momias fueron encontradas en Egipto

"Pozos llenos de ataúdes" en Egipto

El descubrimiento en la famosa necrópolis es el último de una serie de hallazgos arqueológicos en Egipto. Como informamos en La Verdad Noticias, desde septiembre, las autoridades de antigüedades revelaron al menos 140 sarcófagos sellados, con momias dentro de la mayoría de ellos, en la misma zona de Saqqara.

Los arqueólogos egipcios encontraron otros "pozos llenos de ataúdes, bien dorados, bien pintados, bien decorados", dijo Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, a los periodistas el sábado.

El sitio de Saqqara es parte de la necrópolis de la antigua capital de Egipto, Memphis, que incluye las famosas pirámides de Giza, así como las pirámides más pequeñas de Abu Sir, Dahshur y Abu Ruwaysh. Las ruinas de Memphis fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la década de 1970.

Egipto frecuentemente promociona sus descubrimientos arqueológicos con la esperanza de estimular una industria turística vital que se ha estado recuperando de la agitación política que siguió al levantamiento popular de 2011 que derrocó al antiguo autócrata Hosni Mubarak. El sector también recibió un nuevo golpe este año por la pandemia de coronavirus.

