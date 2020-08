Edgardo Nieva, mejor conocido por “Gatica, El Mono” muere a los 69 años

A los 69 años, muere a causa del cáncer el actor murió Edgardo Nieva, el famoso artista se hizo conocido tras interpretar “Gatica El Mono” en la película de Leonardo Favio que se lanzó 24 años después de la muerte del boxeador, el cual falleció atropellado por un colectivo.

De acuerdo a los informes, el actor, Edgardo Nieva, estuvo internado en la Fundación Favaloro en las últimas semanas donde permanecía a causa del cáncer.

Recordemos que fue el pasado mes de mayo de 2018, cuando el artista brindó una entrevista en la que contó la osadía de pasar de hacer teatro y televisión a la pantalla grande y con un protagónico.

“Yo no era un tipo conocido, no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica. En realidad me la sugirió mi papá”, recordó.

Al actor también se lo recuerda en La dama regresa (1996), film de Jorge Polaco lo que significó la vuelta al cine de Isabel Sarli. Su última participación en la pantalla grande fue en Expediente Santiso de Brian Maya y participó además en numerosas obras de teatro.

La interpretación del boxeador “Gatica El Mono” lanzó a la fama a Edgardo Nieva.

Eduardo Nieva también formó parte de “Los últimos años” “Un tranvía llamado deseo”, “La empresa perdona un momento de locura”, “Orquesta de señoritas”, “La Demolición”, así como también al interpretar a un narcotraficante mexicano en El Lobista (2018) fue su vuelta a la televisión.

Biografía de Edgardo Nieva como impresionante artista

Edgardo Nieva nació en una pensión de Callao y Corrientes. Su mamá era concertista de piano de la alta sociedad de Bahía Blanca y su papá mozo del bar Ramos.

“Mi vieja colgaba una bolsa con leche en el pasillo de la pensión para que se mantuviera fresca. Esa era la heladera”, contó el actor Nieva.

Desde chico hizo de todo: vendió lectura veloz, fotocopiadoras, libros y hasta tomó un maletín de visitador médico, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas, pero un día a sus 23 años dijo basta. Su destino era la actuación, decisión que le costó una pelea familiar porque su padre lo echó de la casa.

“Escribí un libro, Cómo y por qué llegué a ser José María Gatica, pero nunca lo publiqué. Me vinieron a buscar de varias editoriales pero no quise publicarlo porque me parece que son cosas que pertenecen al mundo del cine, y sería yo un desagradecido si cuento puntos flojos de Favio”, recordó en su momento el actor argentino.

“Le estaré eternamente agradecido porque fue el primer tipo que confió en mí en el cine”, había manifestado el actor que logró ser reconocido por el filme que hasta el día de hoy se emite en diferentes señales dedicadas a la difusión del cine nacional.

Su cuenta pendiente fue encarnar a Juan Manuel de Rosas. “Contraté a un guionista, y empecé a preparar el personaje con todo. Estoy listo para filmarla mañana, si es necesario. Aprendí a andar a caballo durante mucho tiempo, hice un trabajo de composición muy profundo. Estamos dependiendo de que San Luis Cine nos dé el OK”, relató.

De aquella película que dirige Eduardo Pinto dijo “ Ojalá se dé y pueda trabajar como a mí me gusta. El cine argentino, salvo excepciones, te llama para filmar la semana que viene”.