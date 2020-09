Ecuador consiguió 30 veces menos inversión del extranjero que Colombia y Perú.

Pese a que todas las economías de Latinoamérica y el mundo han sido fuertemente golpeadas por las restricciones impuestas en la pandemia para combatir la propagación del COVID-19, por ello, diversos países de la región han seguido recibiendo cantidades importantes de Inversión Extranjera Directa (IED).

De esta manera, por ejemplo, Colombia atrajo inversiones por $3.500 millones, Perú consiguió alrededor de $4.200 millones; no obstante, en Ecuador la inyección de capitales foráneos apenas llegó a los $125 millones.

La Inversión Extranjera Directa será un factor determinante para la recuperación (más rápida o lenta) en el contexto de la pospandemia. Por ello, aunque la crisis actual ha visibilizado las vulnerabilidades comunes en la región, como la informalidad y las desigualdades, Ecuador está en peores condiciones para la reactivación económica.

Inversión Extranjera en Ecuador es la mínima

Esta situación se debe a que Ecuador no puede generar las condiciones mínimas para que empresas rentables del extranjero lleguen al país y generen empleo sostenible, que no dependa del gasto público así como del aumento en el tamaño del Estado.

Por su parte, el analista económico Diego Olmedo, explicó que, de cara a los próximos cuatro años, el país debe apuntar a atraer, al menos, $10.000 millones de IED, como mecanismo para sostener un crecimiento económico mayor al 3% anual; y, así generar puestos del trabajo de calidad.

En tanto, la inversión que recibió Colombia, en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), en medio de la emergencia sanitaria, supera el 1%; en Perú le llega al 2% y Ecuador apenas alcanza el 0,13%. Esto a pesar de que el Gobierno de Lenin Moreno ha aprobado un promedio de una Ley por año, que busca incentivar la inversión privada; pero los resultados son mínimos.

Esto quiere decir que los incentivos y los beneficios de las leyes no se traducen en la llegada de más capitales porque no hay seguridad jurídica y confianza sobre el manejo de las cuentas fiscales afectadas por constantes déficit. Además no existe una institucionalidad inclusiva que facilite la creación de empresas y permita políticas de Estado que no dependan del gobierno en turno.

