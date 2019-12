Ebrard convoca a desterrar el mensaje de odio y división

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, convocó hoy a desterrar el mensaje de odio y división que permea en la convivencia de las sociedades del mundo, especialmente de América Latina.

Durante la clausura del Encuentro Latinoamericano "México ante los extremismos: el valor de la cultura frente al odio", con la participación del poeta Ernesto Cardenal, comentó observar una nueva organización de odios mutuos en el planeta.

"Pareciera que esa es la nueva geografía, ni siquiera son ideologías, sino es ver quién odia más al de junto o cómo le hacemos para los otros se vayan, como si la historia fuera elíptica y se repitiese, como si olvidáramos tantas cosas que ha pasado con la humanidad", mencionó el canciller.

Advirtió que no puede ser normal avalar el racismo político, la lucha supremacita y la sustitución de las civilizaciones, entre otros pensamientos de radicales que hoy hasta se ven normales.

"Quien piense que el futuro del mundo podría organizarse de una manera distinta que no esté fundada en el odio, pues también es un rebelde por definición", dijo.

Agregó que cualquiera que esté comprometido con la dignidad humana, hoy en día ya está en una posición radical, cuando antes era lo más obvio.

"Bueno, pues así estamos viviendo el tiempo que nos toca", apuntó.

Acompañado de la secretaria de Cultura, Alejendro Frausto, el canciller resaltó que pesa a que hoy el mensaje de unidad e integración pudiera considerarse ir contra corriente, resulta independiente recuperarlo para lograr una mejor convivencia en la región y en el mundo.

"Alguien me decía: Lo que ustedes dicen, plantear un encuentro de América Latina y Caribe con una voz distinta, es un sueño guajiro, puesto que lo que hoy caracteriza esa gran cuenca cultural es el disenso, o también el poco peso en el consejo internacional, no sólo por nuestro poder relativo, la población que tenemos respecto a otros países o por el tamaño de nuestras economías, sino porque pareciera que no tenemos una idea propia de cultura, que es más grave”, comentó.

Cabe mencionar que la participación del poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, forma parte del homenaje latinoamericano que México rendirá durante 2020 en el Programa de Diplomacia Cultural "Mirar al Sur".

