EXPLOTA: Crisis política en Rumania llega a su límite

No quieren otorgar el perdón a políticos corruptos de Rumania; La oposición rumana está en contra.

Faltan días para que Rumanía ocupe presidencia de turno de la Unión europea, la oposición dará a conocer el próximo 20 de diciembre, una moción de censura contra el gobierno.

Liviu Dragnea, líder de los socialdemócratas rumanos, está entre los condenados por corrupción en el país rumano, según afirma el decreto que intenta compensar los “abusos cometidos por el poder judicial”. “Cualquiera que sea capaz de encontrar otra medida legal que no sea la amnistía o el indulto para reparar todas las injusticias y todos los abusos cometidos por el poder judicial, tendrá mi apoyo. Si no existen tales medidas, entonces ya no me quedarán dudas”.

El líder de los socialdemócratas, critica a la Unión Europea por las amenazas contra la interferencia de Bucarest en el poder judicial. Ya que la coalición del gobierno, tiene mayoría frágil en el parlamento frágil en el parlamento, los partidos opositores lanzaron una moción de censura.

“El gobierno que no tenemos es el que, con sus decisiones, empuja a Rumania fuera de laUE y se burla de los valores europeos. Y hay que parar esto, y es nuestro deber hacerlo ahora mismo” dijo Florin Citu, líder del Partido Liberal. “Continuar con la desestabilización del estado de derecho y del funcionamiento de la justicia opacará por completo cualquier tipo de labor que realicemos en esta presidencia del consejo de la Unión Europea” explicó Dan Barna, líder de la oposición liberal al frente de la Unión para salvar a Rumania.

Luego de que el actual gobernante ganara las elecciones hace dos años, intentó acabar con las reglas anticorrupción,

Rumania se encuentra bajo las protestas callejeras más violentas desde la revolución contra el régimen de Caeucescu en 1989.