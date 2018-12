EXCLUSIVO: Primera aerolínea cristiana del mundo

Los representantes de la organización “Judah 1” que es sin fines de lucro, anunciaron los planes para iniciar las operaciones de crear una aerolínea a mediados del 2019; sería la primera aerolínea cristiana del mundo, que tiene por objetivo transportar a misioneros y personal religioso para apoyar en todo el mundo y proporcionarles “alas a su fe”.

Everett Aaron, el fundador de la organización, dijo que “Judah 1”, no será un servicio chárter, sino que en su lugar, ofrecerá boletos a grupos o personas para transportarlos a áreas remotas donde se requiere del trabajo misionero usando grandes aviones de pasajeros capaces de cargar grupos y alimento en cantidades grandes, para llevar ayuda a donde más se necesita.

"Esta no es una aerolínea típica", dijo Aaron. “Esto no es una ruta programada y no estamos llevando personas de Dallas a Las Vegas. De eso no se trata”, explicó.

"Todo esto se trata de misioneros y de devolver y ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor (...) De eso se trata", dijo Aaron.