EUA no se meterá en las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela 

A menos de 3 meses de que sean las elecciones en Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró en un comunicado que EUA no intervendrá en estas elecciones y afirmó que, “no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral de Maduro”.

Los presos políticos recién liberados por la dictadura de Maduro, ni siquiera han resuelto la grave crisis política que atraviesa el país, porque todavía hay cientos de presos políticos en el país que no deberían ser privados de su libertad desde un principio.

“Quedan cientos de presos políticos y, al igual que a los que ahora se les ofrece arresto domiciliario o poner fin (por el momento) a sus causas penales, ninguno de estos venezolanos debería haber sido encarcelado ni un solo día”, dijo Pompeo en un comunicado.

Sobre el fraude electoral planeado por Maduro en diciembre, Pompeo señaló: “en Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas y la liberación de varios presos políticos no cambia eso”.

“Ninguno de los partidos políticos cuyo liderazgo fue removido y sus nombres, símbolos y bienes robados por el régimen han sido restaurados, incluidos los partidos de izquierda que desafían el control del régimen sobre el legado político de Chávez. Muchos opositores políticos del régimen aún tienen prohibido postularse para cargos públicos.

El CNE ilegalmente permanece bajo un estricto control del régimen, un hecho que se volverá crítico porque en sus manos se encuentran complejos procesos de registro. La libertad de prensa no existe. La libertad de expresión no existe. La libertad de reunión no existe. Estas condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble siguen ausentes”, explicó.

Por tanto, Pompeo descartó que el fraude electoral de la dictadura sea la solución a la crisis, “instamos a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas”, añadió.

“Nosotros, y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por restaurar la democracia en su país”, concluyó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.