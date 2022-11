EU se preocupa por posible uso de armas de Rusia contra Ucrania

Estados Unidos mencionó a Rusia por medio de un informe a la prensa sobre su temor ante las posibilidades del uso de armas nucleares contra el país.

A pesar de la inexistente confirmación, algunos países han aclarado recibir amenazas del país europeo para no brindar apoyo a Ucrania

El servicio de inteligencia ha intentado confirman o no los rumores, pero por el momento se desconoce la respuesta.

Estados Unidos no confirma que Rusia use las armas nucleares

En las últimas 36 horas, Rusia ha lanzado casi 100 misiles que atacan los suministros de agua y energía de Ucrania. Con el descenso de las temperaturas, estos ataques son atroces. Estados Unidos sigue comprometido con la victoria de una Ucrania soberana e independiente. https://t.co/tT5gZNVucV — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) November 2, 2022

Estados Unidos ha nombrado a Rusia debido a la preocupación que ha causado en el país debido al incremento de posible uso de armas en la guerra contra Ucrania El informe fue dado a la prensa.

John Kirby afirmó que no hay un informe proveniente de The New York Times donde aseguran que militares de Rusia de un nivel alto no aseguran la fecha y el método del uso de las armas nucleares en el campo de batalla .

Incluso el informe compartido detalló que tampoco se había confirmado la participación del presidente Vladimir en las pláticas del uso de las armas.

Kirby recalcó que a pesar de las habilidades del servicio de inteligencia de Estados Unidos no podían saber todo lo que sucediera a su alrededor.

“Estamos cada vez más preocupados por esa posibilidad a medida que han pasado estos meses”.

Por otra parte los países del occidente acusan a Rusia de amenazar de comenzar una guerra nuclear para evitar su apoyo a Ucrania. El ex presidente de Rusia expresó querer recuperar los territorios que antes se encontraban bajo el mando de Rusia.

En La Verdad Noticias te seguimos informando que Kirby siguió con su informe aclarado por el presidente Vladimir Putin donde aluden al uso de armas nucleares y bombas atómicas que Estados Unidos usó contra Japón en las regiones de Hiroshima y Nagasaki.

¿Qué es lo que está pasando en Rusia?

La guerra de Rusia y Ucrania sigue

Rusia comenzó un problema a nivel mundial al comenzar la guerra con Ucrania desde el mes de febrero cuando se dio la noticia de que el ejército ruso comenzó a invadir el país.

La guerra comenzó desde entonces obligando a cientos de ucranianos abandonar su país y huir a los más cercanos, mientras que otros en el caso de los hombres, se vieron obligados a participar en la guerra, quienes también huyeron o realizaron acciones contra su vida.

Varios videos compartidos en las redes han mostrado el gran cambio del país ucranianodonde cientos de edificios como hogares, escuelas entre otros han desaparecido.

