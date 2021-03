EEUU se opone a investigar a Israel por crímenes de guerra contra palestinos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo este miércoles que “se opone firmemente” a que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue los presuntos crímenes de guerra de Israel contra los palestinos, que ha abierto un debate internacional sobre las acusaciones contra la nación judía.

La postura de Estados Unidos, que reforzó su alianza con Israel durante el gobierno de Donald Trump, corrió por cuenta del vocero del Departamento de Estado, Ned Price: "Continuaremos manteniendo nuestro fuerte compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a las acciones que buscan atacar a Israel injustamente, la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto".

El funcionario agregó que Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional y que tampoco ha dado su consentimiento para que la instancia tenga jurisdicción sobre su territorio. También afirmó que los palestinos “no califican como estado soberano, y por lo tanto, no están calificados para obtener membresía como estado para participar o para delegar jurisdicción a la CPI.

Como reportamos en La Verdad Noticias, esta mañana la jueza Fatou Bensouda confirmó a través de un comunicado que iniciará la histórica investigación formal respecto a la “situación en Palestina”, en la que tanto Israel como los palestinos del grupo terrorista Hamas podrán ser considerados como acusados, según el sitio web de la CPI.

Los presuntos crímenes de guerra de Israel

Según Amnistía Internacional, Israel ha impuesto un régimen de discriminación institucionalizada contra los miles de palestinos que vivían en Cisjordania y Jerusalén Oriental, antes de la ocupación y posterior conformación de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.

Amnistía Internacional afirma que Israel cometió asesinatos ilegales contra palestinos “sin representar una amenaza inminente para la vida”, negando la reparación del daño a los familiares de las víctimas de violaciones “graves” a los derechos humanos .

“Las autoridades israelíes detuvieron ilegalmente en Israel a miles de palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados, y mantuvieron a cientos en detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos a los detenidos, incluidos los niños, se cometieron con impunidad. Israel desplazó a más de 900 palestinos en Cisjordania como resultado de la demolición de viviendas”, señaló la organización internacional.

Los abusos de Israel detonaron los movimientos palestinos conocidos como Intifadas, que marcaron la relación entre palestinos y autoridades israelíes.

La jueza Bensouda escribió en su comunicado de este miércoles que “la investigación abarcará delitos de competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en la Situación desde el 13 de junio de 2014, fecha a la que se hace referencia en la Remisión de la Situación a mi Fiscalía”. Detalló que la indagatoria cubrirá la Guerra de Gaza de 2014, la crisis fronteriza de Gaza de 2018 y la empresa de asentamientos israelíes, así como los ataques con cohetes de Hamas contra civiles israelíes.

Según The Jerusalem Post, las demandas por crímenes de guerra podrían significar cargos para el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, los ministros de defensa israelíes y cualquier otro funcionario de alto nivel que pueda estar envuelto en actividades ilícitas contra palestinos desde el 13 de junio de 2014. También serán susceptibles de investigación los soldados y comandantes del Ejército israelí.

Postura indefinida de Joe Biden sobre Israel

En la misma conferencia de prensa este miércoles, Price dijo a los medios de comunicación que el presidente Joe Biden estaba revisando a fondo las sanciones que la administración de Donald Trump impuso a funcionarios de la CPI con relación con los conflictos de Afganistán y de Israel con Palestina.

Se esperaba que la administración de Biden tuviera como una de sus prioridades retirar las sanciones impuestas el año pasado, que afectan tanto a los fiscales de la CPI y sus familias desde septiembre. Según The Guardian, aunque la nueva administración no estuvo de acuerdo con que las investigaciones iniciaran, el Departamento de Estado dijo que “las sanciones serán debidamente revisadas para determinar nuestros próximos pasos.

Se esperaba que Biden eliminara de inmediato las sanciones contra funcionarios de la CPI y sus familiares.

Pero luego de un mes aún no ha habido efecto alguno en la anulación de las sanciones, encendiendo las críticas entre algunos aliados de Estados Unidos en Europa y el resto del mundo que apoyan la causa de la Corte. La administración de Trump también había anunciado que iniciaría una contra investigación a la CPI por presunta corrupción, aunque se desconoce si tal investigación alguna vez inició.

A principios de febrero, más de 70 organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos e instituciones académicas emitieron una apelación para terminar con las sanciones al considerar que la movida de Trump era un “ataque sin precedentes contra el deber de la Corte de hacer justicia y el Estado de Derecho global, un abuso de los poderes financieros de Estados Unidos, una traición al legado de los Estados Unidos en el establecimiento de instituciones de justicia internacional ”.

Líderes mundiales piden no investigar a Israel

A finales de febrero, un grupo de antiguos líderes, jefes de estado y ministros de países en todo el mundo enviaron una carta al fiscal principal elegido para la investigación contra Israel, Karim Khan, pidiendo que no investigara los crímenes de guerra en West Bank, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental.

Entre los firmantes llamados “Amigos de Israel” aparecen el ex primer ministro canadiense Stephen Harper; el ex primer ministro australiano José María Aznar; el ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle; y el ex ministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg.

Los líderes explicaron que decidieron apelar a Khan por un sentimiento de preocupación por la "campaña sin precedentes de deslegitimación contra Israel llevada a cabo por los enemigos del Estado judío y apoyada por numerosas instituciones internacionales".

“Le escribimos para instar a que reevalúe la decisión adoptada por su predecesora, la Sra. Fatou Bensouda, de investigar a Israel por 'presuntos crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014. Como usted sabrá, la Cámara de Cuestiones Preliminares de la CPI falló recientemente que el tribunal tiene jurisdicción sobre estas acusaciones ”, decía la carta.

En la misiva, los antiguos líderes también señalaron que Israel, al igual que los Estados Unidos, no es un miembro de la CPI, por lo que no existe justificación alguna para investigar a los israelíes.

“Este punto de vista cuenta con el firme apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de los gobiernos de los Estados partes del Estatuto de Roma: Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Australia, Canadá, Brasil, Uganda y destacados académicos del derecho internacional”, escribieron.

El 5 de febrero, la Corte Penal Internacional dijo que su jurisdicción se extiende a los territorios ocupados por "Israel" en la guerra de 1967, despejando el camino para que su fiscal jefe inicie una investigación sobre crímenes de guerra sobre los crímenes de guerra israelíes.

Netanyahu denuncia antisemitismo de la CPI

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió este miércoles al anuncio de la CPI y se refirió a la investigación por crímenes de guerra como “absurda”. “Es un antisemitismo puro y el colmo de la hipocresía”.

“Sin tener jurisdicción, (la CPI) decidió que nuestros valientes soldados, quienes toman todas las precauciones para evitar bajas civiles contra los peores terroristas del mundo que atacan deliberadamente a civiles, son nuestros soldados los que son criminales de guerra”, dijo el mandatario judió en un video compartido en Twitter.

Netanyahu también es señalado por sus ataques con misiles que han cobrado miles de vidas de palestinos.

Netanyahu comparó las acciones de la Corte Penal Internacional con los “terribles crímenes de los Nazis contra los judíos” y acusó a la instancia global de ignorar deliberadamente las acciones en otros países como Siria e Irán que son “verdaderos crímenes de guerra”.

Finalmente, el mandatario advirtió que Israel dará pelea ante la “injusticia” que tales acusaciones representan llevando “la verdad” a todas partes del mundo hasta que los fiscales y funcionarios de la CPI decidan revertir la investigación.

El martes, el ministro de Defensa y ministro de Justicia en funciones, Benny Gantz, alarmó a los funcionarios del gobierno cuando advirtió que cientos de israelíes podrían estar sujetos, en un futuro cercano, a investigaciones de crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional.

