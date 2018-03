EU retira al 60% del personal de embajada en Cuba Por Agencias / La Verdad Noticias. Estados Unidos ordenó al 60% del personal que abandone la embajada de La Habana y advirtió a los viajeros que no visiten Cuba debido a “ataques específicos” que han afectado a diplomáticos, dijo un reporte de la agencia AP que cita a funcionarios estadounidenses. Autoridades estadounidenses han dicho que 21 diplomáticos de Washington destinados en la isla y sus familiares han sido afectados por problemas de salud de origen desconocido, los que incluyen la pérdida de la audición, mareos y náuseas. El gobierno cubano ha negado cualquier papel en el caso y está realizando una investigación, pero hasta el momento ha dicho que no ha podido determinar la causa. Reuters reportó el ayer que Estados Unidos estaba planeando reducir el personal en la embajada.

Suspenden el visado

Estados Unidos también suspendió hoy indefinidamente la emisión de visados a cubanos desde su embajada en La Habana , y pidió a los estadounidenses que no viajen a Cuba, al asegurar que no puede garantizar su seguridad tras los "ataques" sufridos por al menos 26 estadounidenses destinados en la isla. "Las operaciones rutinarias de visado se suspenden de forma indefinida" en la embajada estadounidense en La Habana, declaró a periodistas un alto funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato. Además, el Gobierno de EU prevé alertar a sus ciudadanos del peligro de ser víctimas de "ataques" si viajan a Cuba. Este jueves, el Gobierno ya había confirmado que el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, estaba "revisando todas sus opciones", incluida la retirada de parte del personal diplomático en Cuba, tras el "ataque acústico". Dos días antes, el martes, Tillerson sostuvo una reunión en la capital estadounidense con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, para tratar este misterioso asunto. Tras el encuentro, el Departamento de Estado dijo en un comunicado que la conversación entre ambos fue "firme y franca", y que "reflejó la profunda preocupación de los Estados Unidos por la seguridad de su personal diplomático". En ella, Tillerson "expresó la gravedad de la situación e insistió a las autoridades cubanas en su obligación de proteger al personal de la embajada y a sus familias". Rodríguez, por su parte, indicó que "sería lamentable que se politizara un asunto de esta naturaleza y que se tomen decisiones apresuradas y sin sustento en evidencias y resultados investigativos concluyentes". EU asegura que al menos 26 estadounidenses destinados en La Habana han sufrido "incidentes de salud", aunque también ha subrayado que aún no tiene "respuestas definitivas sobre la fuente o causa" de los mismos. Según medios estadounidenses, que citan informes médicos de los afectados, algunos de estos diplomáticos sufrieron lesiones cerebrales traumáticas leves y pérdida de audición a raíz de los incidentes. Las nuevas tensiones se enmarcan en un periodo de enfriamiento de las relaciones bilaterales a raíz de la nueva política marcada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Trump ha impuesto ciertas restricciones a la apertura hacia la isla promovida por su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, ha respaldado el embargo y se ha negado a negociar con el Gobierno de Raúl Castro si no hay avances democráticos en Cuba.