EU realizó el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias 2022

Este jueves 24 de noviembre, se llevó a cabo la edición 96 del tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos que realiza la tienda departamental Macy’s en Nueva York .

En esta edición hubo globos gigantes nuevos, como el de la perrita de animación Bluey, los personajes del musical de Broadway “Funny Girl” y la gran cantante de soul Dionne Warwick.

En el evento, los miles de asistentes disfrutaron de 16 globos gigantes de distintos personajes, 28 carrozas, 40 imágenes inflables, 12 bandas —entre ellas, una mexicana—, 700 payasos, 10 grupos artísticos y, desde luego, Papá Noel.

Miles de personas asistieron al desfile de Acción de Gracias en EU

Miles de asistentes disfrutaron de 16 globos gigantes

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la festividad oficial se remonta a la Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como día para dar las gracias y buscar la curación.

Los escolares estadounidenses aprenden a remontar la fiesta a los peregrinos que desembarcaron en Plymouth Rock en 1620 y celebraron la cosecha de otoño con los pueblos wampanoag. Entre los nativos americanos, Acción de Gracias es un día de oscura reflexión sobre el genocidio que siguió a ese hecho.

Hubo 16 globos gigantes

Estadounidenses vieron a sus personajes favoritos

El presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, enviaron un mensaje al desfile, como lo hizo el año pasado. Biden agradeció a los bomberos, policías y socorristas y dijo: “Nunca se toman un descanso”.

Ambos agradecieron a las tropas y Biden dijo que se comunicaría con algunos soldados hoy.

Cuando se les preguntó sobre sus planes para el día en Nantucket, los Biden dijeron que involucraría a la familia y algo de tiempo con los residentes y agradeciendo a los socorristas.

Los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who también formaron parte de las festividades, al igual que las estrellas de “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”, Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg. Jimmy Fallon & The Roots que estuvieron en una carroza celebrando Central Park.

