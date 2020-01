EU nunca tuvo pruebas de amenazas a embajadas para asesinar a Soleimani

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, admitió este domingo en conferencia de prensa que no ha visto ninguna prueba concreta de que el general iraní Qasem Soleimani planea atacar cuatro embajadas de Estados Unidos, motivo que dio Donald Trump para perpetrar el ataque.

“El presidente no citó una prueba en concreto, y yo no he visto ninguna, en lo a que a las cuatro embajadas se refiere”, afirmó Esper en entrevista para el programa “Face The Nation” de la CBS News sobre la crisis entre Washington y Teherán.

Trump nunca tuvo pruebas para atacar a Soleimani

Trump había subrayado que el general iraní Soleimani planeaba ataques contra cuatro sedes diplomáticas de Estados Unidos en países de Oriente Medio antes de ser asesinado, una amenaza que tildó de “inminente”.

El secretario de Defensa admitió, sin embargo, estar de acuerdo con Donald Trump en que “es probable que (los iraníes) fueran a atacar las embajadas, porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país”.

Estas nuevas declaraciones suman nuevas dudas al relato que Donald Trump manejó desde un principio para justificar el asesinato de Soleimani, pues primero indicó que planeaba estos ataques indefinidos contra objetivos estadounidenses, luego afirmó que querían volar la embajada en Bagdad y luego habló de plane de ataques contra otros inmuebles.

Estos cambios en la justificación de Donald Trump han generado incomodidad entre los miembros del senado, quienes no recibieron ninguna información sobre la supuesta amenaza de ataques contra cuatro embajadas estadounidenses en países de Medio Oriente durante la reunión con Esper y otros funcionarios realizada esta semana.

La hipótesis de que el ataque contra Soleimani formaba parte de un plan más amplio diseñado para debilitar a la Guardia Revolucionaria iraní se vio reforzada por la publicación del Washington Post que señala que EU lanzó un segundo ataque en Yemen el mismo día.

Estados Unidos intentó matar a otro comandante el día que murió Soleimani

Según el periódico norteamericano, la operación en Yemen buscaba matar a Abdul Reza Shahlai, segundo en la jerarquía de los Guardianes de la Revolución que lideraba Soleimani.

