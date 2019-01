EU “autorizó” miles de matrimonios con niños del extranjero en ese país.

Datos oficiales obtenidos por The Associated Press. Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15, pero según comentó “Todo es legal” pues a decir de la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el estado donde reside la persona que la solicitó.

Sin embargo, los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones.

Se informó que hubo más de 5 mil peticiones de adultos para menores y casi 3 mil casos de menores que buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe.

Víctima del matrimonio forzado.

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos fomentan esas peticiones.

“Mi pasaporte arruinó mi vida”, dijo la estadounidense-paquistaní Naila Amin, quien creció en Nueva York.

A los 13 años la obligaron a casarse en Pakistán y solicitar documentos para que su esposo de 26 viniera al país.

“La gente se mata por venir a Estados Unidos”, dijo. “Para él, yo era un pasaporte. Todos lo querían aquí y ésa era la manera de lograrlo”.

Amin, una chica que ahora tiene 29 años, dijo que la comprometieron con su primo Tariq cuando ella tenía ocho años y él 21. La petición había sido anulada cuando ella logró escapar de su hogar. Eso le costó su infancia, pues dijo que estuvo en muchas familias de acogida y asilos, y le llevó años rehacer su vida.

Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

El proceso para obtener la visa de inmigrante y la residencia tiene dos pasos. Primero, USCIS evalúa la solicitud. Si la aprueba, pasa al Departamento de Estado. Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

En ese lapso, se aprobaron 5,556 solicitudes de quienes querían traer cónyuges o prometidos menores de edad y se aprobaron 2,926 solicitudes de menores que querían traer cónyuges adultos, según los datos. Además, se aprobaron 204 de menores para menores. Las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos o residentes.

“Esto apunta a un problema. Apunta a una rendija que debemos cerrar”, indicó el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Ron Johnson.

En la mayor parte de los casos, la persona menor en dicha relación una niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. En 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

Aunque no existen estadísticas nacionales acerca del matrimonio de menores, pero los datos de algunos estados señalan que dista de ser excepcional. Las leyes estatales señalan los 18 años como edad mínima para poder casarse , pero en todas hay excepciones. La mayoría de los estados permiten que una persona de 16 o 17 años se case con el consentimiento de sus padres, y varios estados, como Nueva York, Virginia y Maryland, lo permiten para menores de 16 años con la autorización de un tribunal.

Con información de Vanguardia y The Associated Press