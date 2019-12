EU “El himen de ambas estaba intacto”, dice gobernador que soltó a un violador

La violación a menores, es uno de los delitos más graves que se suscitan alrededor de todo el mundo, y ahora, un hombre que causó este daño a una niña ha sido liberado en Estados Unidos por un gobernador, que indicó, no tener las pruebas suficientes contra el acusado.

UN NIÑA FUE ABUSADA

Micah Schoettle, de 41 años, fue condenado a 23 años de prisión por violar a un niña, fue a acusado por incesto, sodomía entre otros delitos sexuales.

Se acusó al hombre de haber violado durante dos años a una niña que, al ser condenado ya tenía 9 años de edad.

Según se sabe, las violaciones a la menor llegaron a ser presenciadas por la hermana de la menor.

VIOLADOR SALE LIBRE

El exgobernador de Kentucky Matt Bevin, indultó a Micah Schoettle, porque durante el juicio los expertos no encontraron evidencias suficientes, para que el preso que ya llevaba 18 meses en la cárcel continuará el resto de su condena, motivo por el que se le dejó en libertad.

Al respecto Matt Bevin, declaró: “no hay pruebas”, “el himen de ambas estaba intacto”. Además, agregó: “Puede que esto se más específico de lo que las personas desearían, pero créanme, si un adulto ha violado sexualmente y en repetidas ocasiones a una niña pequeña, hay repercusiones físicas y médicas”.

DECLARACIONES DE BEVIN CAUSAN INDIGNACIÓN

La decisión de exgobernador estadounidense causó fuertes críticas luego de su decisión y declaraciones; por lo que, varios expertos del ámbito se hicieron escuchar y brindaron su postura.

“No se demuestra por la penetración del himen”, que una menor fue violada, dice el exfuncionario George Nichols, y señala: “[Bevin] no solo no conoce la ley; en mi humilde opinión, está claro que no sabe de medicina ni anatomía”.

Otro experto, James Crawford-Jakubiak, director del Centro de Protección Infantil del Hospital de Niños Benioff UCSF, que los comentarios del exgobernador están diciendo: “a los pedófilos y a las personas que abusan sexualmente de niños es: ‘Si no causas una lesión, no serás procesado porque la única persona que puede decir lo que sucedió es el niño’”.

