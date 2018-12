ES SU BURLA: Vicente Fox lanza controversial respuesta a AMLO presidente

Todo indica que el ex mandatario mexicano, Vicente Fox, tiene serios problemas con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues de nueva cuenta arremetió contra el de manera burlona y sarcástica.

A través de su cuenta de Twitter, Fox le contestó de una manera muy controversial que causó furor en las redes sociales.

Vicente Fox no se cansa de llevarle la contraria al presidente de México, esta vez, publicó un post en Twitter en donde sarcásticamente le agradece a AMLO de acusar y luego perdonar a los ex mandatarios y exfuncionarios mexicanos, esto, mediante una nueva consulta ciudadana que López Obrador planea hacer para concluir si se abre o no una carpeta de investigación en contra de todos los políticos ya mencionados.

Andrés Manuel López Obrador dijo durante una de sus conferencias matutinas, que sometería a una consulta ciudadana el tema que por años a causado molestias e indignación al pueblo de México, aunque dijo, es algo que no busca y preferiría no hacerlo.

Estos comentarios fueron duramente criticados, pues expertos y otros políticos, consideran que es una parte obligatoria del proceso debido que debería seguir AMLO, pues es parte del proceso dentro del sistema mexicano.

Gracias amlo bueno!! Gracias mesias tropical. Gracias profeta justiciero.

Nos acusas y perdonas frente al pueblo bueno.

Gracias. https://t.co/cqXnKJe1XD — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 28 de diciembre de 2018 "Gracias AMLO bueno!! Gracias mesías tropical. Gracias profeta justiciero. Nos acusas y perdonas frente al pueblo bueno. Gracias" se lee.