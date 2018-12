EN VIVO: Cuenta regresiva para Año Nuevo 2019 en Time Square de Nueva York

Un millón de personas sin importarles la lluvia y la nieve se dieron cita en el Time Square en Nueva York para darle la bienvenida al Año Nuevo 2019 con el famoso descenso de la bola de cristal.

La primera vez que se realizó la celebración de la Nochevieja fue en 1904, pero el descenso de la bola no fue hasta en 1907.

Las autoridades han realizado un gran operativo de seguridad para los más de un millón de personas que asisten cada año a ver la famosa tradición en Nueva York.

Miles de agentes de policía velarán por la seguridad del acto ayudados por perros rastreadores de explosivos, 1.225 cámaras de seguridad y 235 "vehículos bloqueadores" empleados para impedir un posible ataque con autos. También utilizarán, por primera vez en la historia, un dron para salvaguardar a los miles de ciudadanos.

Gente de todo el mundo se congrega en Nueva York para presenciar el inicio del Año Nuevo rodeado de conciertos de grandes celebridades.

CONCIERTOS:

Las bandas Bastille y New Kids On The Block interpretarán popurrís de sus éxitos en "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve", y la cantante y compositora Bebe Rexha tocará una versión del tema de John Lennon "Imagine" antes de la cuenta atrás de 60 segundos que marcará el inicio del nuevo año a medianoche.

Los más esperados son Snoop Dogg, Sting y Christina Aguilera darán la bienvenida a 2019 entre otros artistas.