Durante el mes de agosto un dron de Estados Unidos lanzó un ataque por error que mató a 10 personas en Kabul; ahora EEUU quiere “compensar” con dinero la muerte de civiles en Afganistán, por lo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ofrecido indemnizaciones a los familiares.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no especificaron la cantidad de las compensaciones, pero el Pentágono aclaró que, además de las compensaciones, está trabajando con el Departamento de Estado para apoyar a aquellos miembros de la familia afectada interesados en emigrar a EEUU.

En su momento, La Verdad Noticias dimos a conocer que Estados Unidos admitió que mató por "error" a 10 civiles tras un ataque en Kabul.

EEUU quiere “compensar” con dinero la muerte de civiles

Cometieron un terrible error y ahora EEUU quiere “compensar” con dinero la muerte de civiles.

Cuando se supo sobre una nueva explosión en Kabul; Estados Unidos dijo que había atacado con un dron a miembros de ISIS, trágicamente esto fue un error, no solo de cálculo sino de rectificar que realmente se tratara de los terroristas.

Fue por ello, que el secretario de Prensa del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby, admitió que todos los fallecidos del ataque con dron en Afganistán fueron víctimas inocentes que no estaban vinculadas al ISIS-K, ni representaban una amenaza para las tropas estadounidenses.

Evidentemente tras este acto EEUU quiere “compensar” con dinero la muerte de civiles, sin embargo, las familias de las víctimas no piensan lo mismo.

"Dinero no compensa el asesinato de un niño"

Un padre que vio morir a su hija ha dicho que con toda la fortuna del mundo se compensa la muerte de su hija de dos años.

Un relato conmovedor fue el de Emal Akhmadi, padre de una niña de dos años que murió en el ataque, el cual fue entrevistado por RT, donde aseguró que nadie puede compensarlos.

"Si nos dan toda la fortuna del mundo entero, esto no será suficiente. Es imposible. No se puede compensar el asesinato de un niño. Esta pérdida no tiene remedio", lamentó, al tiempo que exigió una investigación oficial.

Recordemos, que fue el 29 de agosto, cuando Kabul fue escenario de un ataque con dron de las fuerzas norteamericanas que le costó la vida a 10 civiles, incluidos siete menores de edad. Pero ahora para reparar su error EEUU quiere “compensar” con dinero la muerte de civiles en Afganistán.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!