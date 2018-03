EEUU inicia evaluaciones de los prototipos del muro fronterizo con México

Agencia/Diario La Verdad San Diego.- Los ocho prototipos del muro fronterizo entre México y Estados prometido por el presidente de EEUU, Donald Trump, ya están siendo evaluados, según confirmó hoy a Efe un vocero de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California. Un grupo de trabajadores realizaron pruebas en algunos de los modelos de 30 pies de altura, entre ellas escalarlos de distintas formas con ayuda de una cuerda o verificar su resistencia a los golpes. La fase de pruebas para determinar cuál o cuáles cumplen su misión de disuadir el flujo de inmigrantes indocumentados, que se inició esta semana, se realiza poco más de un mes después de que los prototipos fueran entregados por las firmas encargadas de su construcción. Hasta el próximo 14 de diciembre, esta fase será desarrollada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el equipo de ingeniería y centro de diseño del Ejército y la Patrulla Fronteriza. Mientras que las pruebas para escalar se llevarán a cabo en la zona donde se encuentran los prototipos, un área de San Diego cercana a la valla fronteriza, las evaluaciones de resistencia se realizarán en otro sitio. Durante esta etapa, no se utilizarán vehículos, drones, catapultas o explosivos, precisaron autoridades, y la intención es asegurar que las estructuras seleccionadas sean impenetrables, difíciles de escalar o de excavar por debajo. "Esta fase no está estructurada en base a aprobación o fallos, sino que los resultados proporcionarán a CBP los mejores atributos entre los diseños construidos para incluirlos en futuras especificaciones de diseño del muro fronterizo", indicó la Patrulla Fronteriza en una declaración enviada a Efe. Defensores de los derechos de los inmigrantes realizaron hoy un recorrido desde el otro lado de la barda fronteriza, en suelo mexicano, dado que está prohibido el acceso a la zona de San Diego donde están situados los prototipos. Uno de ellos fue Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, quien recordó que esta etapa es parte del proyecto ya financiado de los prototipos, y no significa que la construcción del muro vaya a concretarse. "Esto no es indicativo de que hay movimiento en el Congreso para saber si realmente van a aprobar fondos para el muro fronterizo", reiteró el activista. La construcción de los ocho modelos fue financiada con un presupuesto de 20 millones de dólares, mientras que la edificación del muro entre México y Estados Unidos requeriría de por lo menos 21.000 millones de dólares, según un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional. La principal promesa de campaña del presidente Trump no podrá erradicar el cruce de indocumentados, de acuerdo a los activistas. "No van a frenar a las personas de tratar de ingresar a los Estados Unidos cuando realmente hay esa necesidad", señaló Ríos.

