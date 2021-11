EEUU cambiará su horario, retrasarán una hora su reloj

EEUU cambiará su horario, esto se debe a que en el país se termina el horario estándar de verano por lo que se deberá retrasar el reloj una hora desde el próximo domingo.

El horario de invierno comenzará a partir de las 2 am hora local el domingo 7 de noviembre, por lo que los estadunidenses deberán retrasar sus relojes una hora antes de ir a la cama el sábado y ganarán una hora extra de sueño.

Desde el 7 de noviembre, los amaneceres serán más claros, pero la oscuridad llegará antes, ante esto, la mayoría de los estadounidenses quieren evitar el cambio de horarios, pero que no hay consenso sobre cuál mantener, sobre todo por las desventajas que el cambio de horario implica.

EEUU cambiará su horario ¿qué dicen las encuestas?

No a todos les agrada el cambio de horario.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo el 25 por ciento de los estadounidenses prefieren cambiar entre el horario estándar de verano y el horario de invierno en EEUU.

Mientras que el 43 por ciento quisieran que el horario de invierno se use todo el año. Otro 32 por ciento dicen que prefieren el horario de verano.

¿Dónde EEUU no cambiará su horario?

El cambio de horario no aplica para todo Estados Unidos.

Miami, Hawai y la mayor parte de Arizona no cambian la hora y todo el año mantienen el mismo horario, así mismo los territorios como Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte tampoco lo hacen.

Ahora que EEUU cambiará su horario al horario de invierno, pasarán otros cuatro meses más, hasta el próximo domingo 13 de marzo del 2022 para que dé inicio el horario de verano.

