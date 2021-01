EEUU: Vandalizan casas de Pelosi y McConnell por ayuda económica de 600 dólares

Las casas del senador de Estados Unidos, Mitch McConnell, y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fueron vandalizadas días después de la aprobación de ley de estímulo económico para los ciudadanos estadounidenses.

Según los reportes, los hogares de ambas figuras del gobierno estadounidense presentaron graffitis al frente y, en un caso, fue hallada una cabeza de cerdo.

Los mensajes hacían alusión a la decisión del Congreso de no aprobar un aumento en la cantidad de dinero que sería enviado a las personas para ayudarles a hacer frente a la pandemia de coronavirus, que fue de apenas 600 dólares.

Las letras en aerosol en la puerta del líder republicano de Kentucky Mitch McConnell, decían “DÓNDE ESTÁ MI DINERO” y “MITCH MATA A LOS POBRES”. Bajo el buzón fue escrito un insulto dirigido al senador.

La puerta del senador republicano Mitch McConnell.

McConnell dijo que las acciones tomadas contra su casa no eran más que “una rabieta radical” de un “libro de jugadas tóxico”.

"He pasado mi carrera luchando por la Primera Enmienda y defendiendo la protesta pacífica", afirmó. “Aprecio a todos los habitantes de Kentucky que se han involucrado en el proceso democrático, estén de acuerdo conmigo o no. Esto es diferente. El vandalismo y la política del miedo no tienen cabida en nuestra sociedad ”.

McConnell dijo que él y su esposa no se sienten intimidados por el vandalismo. "Solo esperamos que nuestros vecinos de Louisville no se sientan demasiado molestos por esta rabieta radical".

Exigen a Pelosi aumentar alivio económico

La congresista Nancy Pelosi encontró su casa vandalizada durante la madrugada del viernes, cuando oficiales de la policía de San Francisco respondieron al llamado en el vecindario de Pacific Heights.

En la puerta del garaje de Pelosi fue escrito un mensaje que exigía los dos mil dólares que el presidente Donald Trump buscaba entregar a cada estadounidense para su propuesta bolsa de alivio económico, y que no fue aprobada.

"LO QUEREMOS TODO", decían las letras en casa de Pelosi.

Además, un portavoz del Departamento de Policía le dijo a The San Francisco Chronicle que había “una cabeza de cerdo” en la acera frente a la casa.

La agencia de noticias KGO-TV informó que la casa de tres pisos de Pelosi es resguardada todo el día por cámaras de seguridad que la rodean.

Te puede interesar:China superará a Estados Unidos como la mayor economía mundial para 2028 debido a la COVID-19

Tras darse a conocer la noticias, Mark Levin, presentador de un programa de televisión de la cadena Fox, criticó a Pelosi y su llamado a desfinanciar la policía el año pasado, con un mensaje en Twitter en el que preguntaba “¿Deberíamos desfinanciar a la policía, Nancy?”.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.