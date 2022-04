EE.UU. y Europa prometen armas para Ucrania en medio del avance ruso

Siete aviones con armas estadounidenses para Ucrania se dirigirán a Europa en las próximas 24 horas, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, mientras varios líderes occidentales prometieron más apoyo militar a Ucrania contra una ofensiva rusa en el este.

Las armas son parte de un paquete de armas de $800 millones que la administración Biden autorizó la semana pasada y que incluye sistemas de artillería, proyectiles de artillería, vehículos blindados de transporte de personal y helicópteros.

“Ninguno de estos envíos permanece por mucho tiempo”, dijo el funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato según las reglas establecidas por el Pentágono, según informó The Washington Post el martes.

Se ve un automóvil y un edificio destruidos en Irpín, cerca de Kiev, Ucrania, 19 de abril de 2022.

Kiev ha pedido armas y apoyo adicionales para evitar la nueva ofensiva de Moscú en la región oriental de Donbas , donde las fuerzas rusas se han estado acumulando después de su retirada del área de la capital ucraniana.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que “la batalla por Donbas” comenzó el lunes, cuando los ataques rusos en la región se intensificaron, y prometió que Ucrania opondría una feroz resistencia al empuje de Rusia allí.

En respuesta al ataque intensificado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes occidentales discutieron el martes el aumento del apoyo militar, económico y humanitario para el gobierno ucraniano y las formas de hacer que Moscú rinda cuentas, dijo la Casa Blanca.

Biden consultó con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Olaf Scholz y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros.

Joe Biden y otros líderes occidentales discutieron el martes el aumento del apoyo militar a Ucrania.

El propósito de la llamada fue “discutir nuestro continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas como parte de nuestra estrecha coordinación”, dijo la Casa Blanca.

Scholz dijo más tarde que Alemania tenía la intención de suministrar a Ucrania armas antitanque y de defensa aérea, así como armas de artillería de largo alcance, mientras que Johnson, del Reino Unido, también prometió más armas de artillería a medida que el conflicto pasara a una nueva fase.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau , también dijo que Canadá enviaría artillería pesada y prometió proporcionar más detalles.

Mientras tanto, Biden, cuando los periodistas le preguntaron si planeaba suministrar a Ucrania más artillería, dijo que lo haría. “Seguiremos brindándoles más municiones, ya que les brindaremos más asistencia militar”, dijo también la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

No estaba claro si esos comentarios se referían al paquete de armas de 800 millones de dólares ya anunciado.

“No tengo ningún paquete o envío futuro del que hablar hoy”, dijo a los periodistas el portavoz del Pentágono, John Kirby, más tarde el martes por la tarde.

Sin embargo, Kirby dijo que era "ciertamente" posible que Ucrania quiera sistemas de artillería adicionales en el futuro, y dijo que Washington discutiría tal solicitud cada vez que se hiciera.

“No desea hacer fluir todo lo que tiene, todo el fregadero de la cocina, allí, y luego tener que no tener dónde colocar (los sistemas), dónde almacenarlos temporalmente, dónde moverlos”, dijo Kirby. “Tienes que hacer esto de manera inteligente, y eso significa hacerlo en partes y fases, según cuáles sean sus necesidades en el momento”.

Mark Kimmitt, ex subdirector de planes y estrategia del Comando Central de EE.UU., dijo que el paquete de armas de 800 millones de dólares incluye algunos equipos valiosos, “pero la cantidad de piezas de equipo… apenas [se mantiene] al día con lo que los ucranianos han perdido hasta hasta este punto.”

Incluye 18 cañones de obús de 155 mm por primera vez, así como 40.000 proyectiles de artillería, 200 vehículos blindados de transporte de personal M113, 11 helicópteros Mi-17 y 100 vehículos blindados multipropósito. Se espera que Washington entrene a los ucranianos en los obuses en los próximos días.

“Pero no hay balas mágicas en ese paquete de ayuda y, sinceramente, con esta ofensiva [del este] que se avecina, no quisiera decir: 'Es demasiado poco, demasiado tarde'... pero no hará una diferencia significativa en esta próxima batalla”, dijo Kimmitt al medio Al Jazeera.

Rusia dijo el martes que había comenzado "otra fase" de su invasión a Ucrania, que se inició a finales de febrero y ha obligado a millones de personas a huir del país en medio de fuertes bombardeos y bombardeos.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que "misiles aéreos de alta precisión" habían alcanzado 13 posiciones ucranianas en partes de Donbas, mientras que otros ataques aéreos "atacaron 60 activos militares", incluso en ciudades cercanas a la línea del frente oriental.

Como informamos en La Verdad Noticias, las fuerzas rusas también parecieron apoderarse de su primera ciudad en la región, Kreminna, después de que las tropas ucranianas se retiraran.

“Está comenzando otra fase de esta operación y estoy seguro de que será un momento muy importante en toda esta operación especial”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, durante una entrevista transmitida por el canal de televisión India Today.

Rusia había advertido a Washington la semana pasada que no suministrara más armas a Ucrania, diciendo en una nota diplomática que los envíos de los sistemas de armas "más sensibles" de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania podrían traer "consecuencias impredecibles".

